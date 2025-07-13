إنفانتينو: مونديال أمريكا أنجح بطولة على صعيد الأندية في العالم

نيويورك - أ ف ب

وصف السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كأس العالم للأندية، بأنها أنجح بطولة للأندية في العالم، موضحاً أن النسخة الأولى من البطولة، التي تضم 32 فريقاً، واجهت انتقادات خلال فترة الاستعداد، بسبب ضغطها على لاعبي النخبة، كما أُقيمت في ظل درجات حرارة مرتفعة في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن صحة المشاركين، وكانت هناك شكوك حول مستوى الاهتمام الذي ستحظى به البطولة بين الجماهير، لكن إنفانتينو أعرب عن رضاه عن الحضور الجماهيري للمباريات، على الرغم من أن العديد من المباريات لم تُبع تذاكرها بالكامل، مشيراً إلى أنها حققت نجاحاً مالياً كبيراً.

وقال إنفانتينو للصحافيين، في برج ترامب، في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك، حيث افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مكتباً له مؤخراً: «بدأ العصر الذهبي لكرة القدم للأندية، يمكننا القول بالتأكيد إن كأس العالم للأندية هذه، حققت نجاحاً باهراً، سمعنا أن الأمر لن ينجح مالياً، وأن لا أحد مهتم، لكن يمكنني القول إننا حققنا إيرادات بلغت حوالي 2.1 مليار دولار، من 63 مباراة، وهذا يعني أن متوسط إيرادات المباراة الواحدة يبلغ 33 مليون دولار، وهو رقم لا تُضاهيه أي بطولة أخرى للأندية في العالم، إنها بالفعل أنجح بطولة للأندية في العالم».

ومع ذلك، أقرّ إنفانتينو بأن الحرارة تسببت بمشكلة حقيقية، لا سيما مع كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث أُقيمت معظم مباريات البطولة في درجات حرارة شديدة الارتفاع، ما أجبر المنظمين على تخصيص استراحة للسماح للاعبين بتبريد أجسامهم. وتفاقمت هذه الحرارة، بسبب توقيت المباريات، التي غالباً ما كانت تُقام في فترة الظهيرة، أو بعد الظهر، لاستيعاب المشاهدين الأوروبيين.

وقال: «علينا التفكير في ما يمكننا تحسينه، لقد طبقنا فترات راحة للتبريد وقمنا بري الملاعب، لدينا ملاعب داخلية، لذا، سنستخدمها أكثر خلال النهار»، علماً بأن خمسة فقط من أصل 16 ملعباً مخططاً لها العام المقبل، مزودة بسقوف قابلة للإغلاق. كما شكر رئيس «فيفا»، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، الذين كانوا رائعين.