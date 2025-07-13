محمد الماجد: الصالات الرياضية المتطورة عززت النقلة النوعية لبناء الأجسام





أكد محمد عبد العزيز الماجد، رئيس ومؤسس فريق الماجد لبناء الأجسام، أن الصالات الرياضية الحديثة والمجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية، التي تضمها تعتبر من أبرز الأسباب، التي أسهمت باستكشاف لاعبين مميزين، تمكنوا من استثمار البنى التحتية الرياضية بشكل صحيح، ليصبحوا أبطالاً مميزين، يمثلون بناء الأجسام الإماراتية على أعلى المستويات، كما مهدت كذلك للنقلة النوعية المتقدمة، التي تعيشها بناء الأجسام الإماراتية.

وكشف الماجد، والذي سبق له الفوز بالمركز الثالث لفئة الماستر في بطولة ميلان الإيطالية، وحصد البرونزية في 2023، إضافة إلى نجاح فريقه من حصد أربع بطاقات احتراف، بعد تحقيقهم المراكز الأولى في أقوى البطولات الدولية، التي أقيمت في الهند 2017، وفي نيوزيلندا 2022، وفي العام الحالي نال بطاقتين في المغرب للاعبين سيد إبراهيم الهاشمي، ويونس موسى، وعبدالله العوضي، وعبدالله رستم، كما تكفلت إدارة الصالة الرياضية بجميع التكاليف المادية لتجهيز الأبطال، وصولاً بهم لمنصات التتويج الدولية، مثمناً الجهود، التي يبذلها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأكد الماجد حرصه على التعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ودعوته لاعبي المنتخب الوطني لإجراء تدريباتهم، ضمن أسس التعاون المشترك باستثمار المعدات الحديثة، التي تضمها، متمنياً لهم تحقيق أفضل الإنجازات.

ومع تزامننا مع عام المجتمع «العام 2025» كشف محمد الماجد أنه وفر ظروفاً مثالية لكبار السن من المواطنين والمقيمين، لممارسة الرياضة لتحسين الصحة، وباعتبارها أسلوباً مثالياً للحياة ضمن خططها في تعزيز الرياضة المجتمعية، إضافة إلى وجود توجه بتنظيم برنامج رياضي هادف للطلاب الصغار أثناء فترة العطلة الصيفية على غرار البرامج الرياضية، التي تنظم في مختلف إمارات الدولة، موضحاً أنه بصدد تأسيس مركز إعلامي في صالة الماجد الرياضية، للإشراف على برنامج ذي طابع رياضي وثقافي وتوعية، سيتم إطلاقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع نخبة الأبطال والمدربين، لتقديم النصح والمعلومات، وبما يسهم بتعزيز الثقافة الرياضية في بناء الأجسام، وفي باقي الرياضات، وبشكل تدريجي.