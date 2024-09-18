اتحاد الكرة السعودي يُعزز فرص الشباب في كأس الملك بتغييرات جديدة

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن زيادة الحد الأقصى لعدد اللاعبين الاحتياطيين في مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2024/2025، من 9 إلى 12 لاعبًا.

جاء هذا القرار بعد مراجعة اللوائح التنظيمية للبطولة، حيث تم تعديل المادة (20) الخاصة باللاعبين الاحتياطيين.

ويُسمح للأندية بإشراك ما لا يقل عن خمسة لاعبين احتياطيين في المباريات.



يأتي هذا التعديل بهدف منح المدربين مرونة أكبر في إدارة المباريات وتوفير خيارات تكتيكية إضافية، إلى جانب إتاحة الفرصة للاعبي الفئات السنية للظهور في المنافسات، كما ينسجم هذا القرار مع اللوائح الآسيوية التي تنتهج نظامًا مشابهًا.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة 22 سبتمبر الجاري، حيث ستكون هذه التعديلات جاهزة للتطبيق منذ المباراة الأولى، مما سيعزز من حدة التنافس ويزيد من خيارات اللاعبين أمام الفرق المتنافسة.



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