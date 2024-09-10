الحضري يُطلق صافرة الإنذار.. أزمات حسام حسن تهدد مستقبل منتخب مصر

المصدر: البيان

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في تصريحات مثيرة للجدل، تحدث عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن استبعاد أحمد حجازي من معسكر الفراعنة، مشيراً إلى أن المدرب حسام حسن لا يتعامل بإنصاف مع بعض اللاعبين الأساسيين في المنتخب.

الحضري، الذي يعتبر أحد أبرز رموز حراسة المرمى في تاريخ مصر، وجه انتقادات حادة لطريقة إدارة الجهاز الفني الحالي، واصفاً إياها بأنها تفتقر إلى العدالة.

وأشار الحضري في مداخلته عبر قناة "MBC مصر"، إلى أن أزمة استبعاد حجازي لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى مباراة مصر وكرواتيا.

وادعى الحضري أن المدير الفني حسام حسن ليس مقتنعاً بأداء كل من أحمد حجازي ومحمد النني، مؤكداً أن النني لم يكن ليجد مكاناً في المنتخب لولا أدائه الجيد في أولمبياد باريس.

وأوضح الحضري أن حجازي، المعروف بانضباطه واحترامه على مدار مسيرته، لم يفتعل أي أزمات رغم استبعاده، وقال: "حجازي تقبل القرار بصمت، ولم يعترض، بل استمر في التدريبات مع زملائه بعد المباراة".

وأكد أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، مشيراً إلى وجود توترات سابقة بين حسام حسن وبعض اللاعبين مثل إمام عاشور، الذي لم يتم اتخاذ أي إجراء حاسم ضده رغم وقوع خلافات أكبر من تلك التي واجهها حجازي.

كما عبر الحضري عن مخاوفه بشأن تأثير تلك الخلافات على مستقبل المنتخب، موضحاً أن استمرار الأزمات مع اللاعبين الأساسيين قد يؤدي إلى عزوفهم عن الانضمام للمنتخب في المستقبل.

وأشار إلى أن عدة أسماء كبيرة في الكرة المصرية مثل عمر جابر، أحمد الشناوي، ومحمد صلاح قد عانوا من مشكلات مشابهة مع الجهاز الفني.

وفي ختام حديثه، أشار الحضري إلى أن هناك مجموعة من لاعبي بيراميدز لن ينضموا للمنتخب المصري، نظراً للخلافات التي نشبت بينهم وبين حسام حسن عندما كان مدرباً للفريق.

وشدد على أن مثل هذه القرارات قد تضر بمستقبل المنتخب، داعياً إلى تطبيق العدالة والمساواة بين جميع اللاعبين.

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