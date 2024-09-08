انتخاب نورة الجسمي عضواً بالمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي

المصدر: دبي- البيان

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فازت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بعضوية المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي وذلك للدورة الانتخابية 2024- 2028.

جاء ذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم الأحد ضمن أعمال الجمعية العمومية للمجلس في العاصمة الهندية نيودلهي، اذ تعد المرة الأولى التي يفوز بها ممثل أو ممثلة عن دولة الإمارات بهذه العضوية عبر الانتخاب.

ونالت الجسمي 43 صوتا وهو العدد الكامل للدول المشاركة في عملية التصويت.

وأعربت الجسمي عن سعادتها بما حققته من انجاز مؤكدة انه يعد ثقة كبيرة من قبل أعضاء المجلس الأولمبي الآسيوي وحافزاً كبيراً للمزيد خلال الفترة المقبلة.

وأضافت :" طموحنا كبير في رفع اسم الإمارات عاليا بمختلف المحافل الدولية، ومن خلال هذا المنصب ستكون هناك فرصة كبيرة لمزيد من الإنجازات."

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