عودة الدوري الإسباني.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تبدأ اليوم الخميس، 15 أغسطس 2024، منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، حيث تتجه الأنظار إلى مباريات افتتاحية مثيرة تعيد الحماس لعشاق الكرة الإسبانية، مع توقعات مرتفعة لهذا الموسم، إذ يُنتظر أن تكون المنافسة شديدة وقوية بين الفرق.

المباريات المنتظرة اليوم

تُفتتح الليغا اليوم بمباراتين قويتين، حيث يستضيف فريق أتلتيك بيلباو نظيره خيتافي في ملعب سان ماميس، بينما يحل فريق جيرونا ضيفًا على ريال بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين.

ويتوقع أن تكون كلتا المباراتين مثيرتين ومليئتين بالندية، خاصة مع استعداد الفرق لبداية الموسم بقوة وحماس.

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

أعلنت شبكة beIN Sports القطرية عن تمديد حقوق البث التليفزيوني لمباريات بطولة الدوري الإسباني بشكل حصري حتى صيف 2028، مما يجعلها الوجهة الأولى لعشاق "الليغا" لمتابعة المباريات.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

أتلتيك بيلباو ضد خيتافي

الموعد: 9 مساءً بتوقيت الإمارات - 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD

ريال بيتيس ضد جيرونا

الموعد: 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات - 10.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD

توقعات الموسم الجديد

يشهد الموسم الجديد من الليغا الكثير من التوقعات والتطلعات، الفرق الكبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد تسعى لتحقيق ألقاب جديدة، بينما الفرق الصاعدة والمنافسة تسعى لإثبات نفسها في دوري الأضواء.

ومن المنتظر أن يكون الموسم مليئًا بالمفاجآت واللحظات الحاسمة، مما يزيد من شغف الجماهير لمتابعة كل مباراة.

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