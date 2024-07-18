منتخب الإمارات للشاطئية يفوز على نظيره السعودي في «كأس باتومي» الدولية بجورجيا

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فاز منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية على نظيره السعودي 4-2، أمس "الأربعاء”، في مستهل مبارياتهما ببطولة كأس باتومي الدولية، التي تنظمها اللجنة التنفيذية الدولية للعبة، في جورجيا خلال الفترة من 17 إلى 21 يوليو الجاري، بمشاركة سبعة منتخبات.

أحرز أهداف منتخب الإمارات، كمال علي، وأحمد بشر، وعبد الله عباس، وإسلام حسين مدافع المنتخب السعودي بالخطأ في مرماه.

وتصدر منتخب الإمارات بهذا الفوز ترتيب مجموعته الثانية، متقاسما المركز الأول مع المنتخب الأوكراني الذي فاز بدوره على نظيره اللبناني 6-1.

ويشارك منتخب الإمارات في هذه البطولة في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم بسيشل في مايو عام 2025.

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