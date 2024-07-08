منتخب الإمارات لفروسية التقاط الأوتاد يشارك في "دولية روسيا"

المصدر: وكالات

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يشارك منتخب الإمارات للفروسية لالتقاط الأوتاد، في بطولة روسيا الدولية لالتقاط الأوتاد، التي تنطلق غدا "الثلاثاء” في العاصمة الروسية موسكو، وتستمر خلال الفترة من 9 إلى 15 يوليو الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة

وذلك باللباس التقليدي الرياضي . وتشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات هي الإمارات، ومصر، وقطر، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وسوريا. واختتم المنتخب أمس "الأحد” مرحلة الإعداد في المعسكر الداخلي بأكاديمية بوذيب في منطقة الختم بأبوظبي، ضمن خطة الجهاز الفني لتأهيل الفرسان وتجهيزهم لمنافسات البطولة. ويترأس البعثة راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتضم خمسة لاعبين هم عبد الله محمد الشامسي، وسيف مبارك الحارثي، وفهد شنوان الشمري، وسيف سعيد الجنيبي، ومحمد عبد الله حسين. وأكد راشد المزروعي أهمية المشاركة في بطولة روسيا الدولية، نظراً لدورها في الارتقاء بمهارات فرسان الإمارات، وتطوير قدراتهم ضمن خطة طويلة الأمد للوصول إلى مرحلة التأهل إلى مونديال 2026 ، مشيرا إلى أن المنتخب سيشارك في منافسات فئات عدة من بينها الرمح والسيف على مستوى الفردي والزوجي والفرق، والرمح حلقتين ووتد.

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