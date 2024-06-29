يورو 2024.. لامين يامال يجتاز اختبارات الثانوية في معسكر إسبانيا

المصدر: البيان

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اجتاز الإسباني لامين يامال امتحانات الثانوية، أثناء تواجده رفقة منتخب بلاده في ألمانيا، للمشاركة في كأس أمم أوروبا، (يورو 2024).

وكشف يامال في وقت سابق عن إحضار كتبه الدراسية إلى معسكر منتخب بلاده في دولة ألمانيا، لمواصلة المذاكرة بعد الانتهاء من التدريبات اليومية.

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن لامين يامال اجتاز امتحانات الثانوية بنجاح.

وقال يامال: "اجتزت الاختبارات وحصلت على مؤهل (ESO)، وصلتني النتيجة على هاتفي، وأبلغوني بنجاحي".

ويستعد لامين يامال للعب مع إسبانيا ضد جورجيا غدًا الأحد، ضمن منافسات ثمن نهائي يورو 2024.

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