يورو 2024.. رونالدو ينجو من محاولة اعتداء (صور)

المصدر: وكالات

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نجا كريستيانو رونالدو بصعوبة من تعرض محتمل للضرب من أحد المشجعين الذين قفزوا من بين صفوف الجماهير ليقتربوا من نجم كرة القدم خلال مواجهة منتخبي البرتغال وجورجيا في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) مساء الأربعاء.

ويظهر مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي شخصا يقفز فوق قمة نفق اللاعبين في ملعب فيلتينس أرينا بمدينة غيلزنكيرشن بينما كان رونالدو يتجه إلى غرفة خلع الملابس.

وهرع أحد حراس الأمن لحماية نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، وهرع موظفو أمن آخرون نحو المشجع الذي فر مبتعدا.

توقف رونالدو الذي كان يبدو عليه الارتباك، لكن يبدو أنه لم يصب بأذى.

وبعد المباراة التي خسرتها البرتغال 2-0، أكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وقوع الحادثة لكنه لم يعلق، كما قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه على علم بالواقعة.

رونالدو أحد أشهر نجوم الرياضة في العالم، حيث يتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة تضم 632 مليون متابع على "إنستغرام" وما يقرب من 112 مليونا على منصة "إكس".

وخلال المباراة السابقة للبرتغال ضد تركيا في دورتموند يوم السبت، واجه رونالدو أربعة مشجعين في الملعب أرادوا التقاط صور ذاتية (سيلفي) معه.

ووقف رونالدو لالتقاط صورة مع أحد المشجعين الصغار والذي هرب من حراس الأمن للوصول إلى الملعب في الدقيقة 69 من المباراة. لكنه بدا محبطا عندما اقترب منه عدد أكبر من المشجعين في وقت لاحق من المباراة وبعد صفارة النهاية.

وفي السياق، قال مدرب منتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، بعد تلك المباراة إن مهاجم نادي النصر السعودي كان محظوظا لأنه لم يتعرض للأذى، وأثار مخاوف بشأن سلامته.

وأضاف "نحن جميعا نحب المشجع الذي يضع النجوم الكبار والرموز الكبيرة في ذهنه...لكن يمكنكم أن تتفهموا أنها كانت لحظة صعبة للغاية. إذا كانت تلك النوايا غير سليمة، فقد يتعرض اللاعبون للخطر. وعلينا أن نكون حذرين".

يويفا كان أعلن أن السلامة والأمن في الملعب هي "أولوية قصوى" وأنه من المقرر أن يتم اتخاذ تدابير سلامة إضافية لمنع المشجعين الذين يسعون لالتقاط صور ذاتية مع لاعبين، من دخول الملعب.





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