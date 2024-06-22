أوروبا 2024: تشاكا اللاعب المدرب في صفوف سويسرا

المصدر: أ ف ب

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يخوض لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا الذي كان عنصرا اساسيا في صفوف باير ليفركوزن عندما توج بطلا لألمانيا من دون خسارة طوال الموسم الفائت، مباراة منتخب بلاده ضد المانيا الأحد في فرانكفورت ضمن كأس اوروبا 2024، برؤية أكثر وضوحا عن اللعبة منذ ان بدأ دراسة أصول التدريب لدخول هذا المعترك بعد اعتزاله.

وقال قائد "ناتي" "لدي شعور بأن هذا الحصة التي خضعت لها للحصول على رخصة التدريب سمحت لي برؤية اللعبة بشكل مختلف والتقدم على منافسي بخطوة" وذلك بعد فوز فريقه على المجر 3-1 في 16 الحالي في مباراة اختير فيها افضل لاعب.

وأضاف في مقابلة مع مجلة رابطة الدوري الألماني قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أوروبا 2024، "بالعودة إلى الوراء، قلت لنفسي إنه كان يتعين علي بدء دراسة التدريب في وقت مبكر جدا، لقد أدى ذلك إلى تحسين مستواي".

وبينما كانت سويسرا تستكمل استعداداتها، ضحى تشاكا بإجازته للذهاب إلى برمنغهام والحصول على شهادة تدريب من فئة "أ" للاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا).

وبينما كان ليفركوزن يتمتع بسلسلة من النجاحات حيث أنهى الدوري الألماني دون هزيمة الموسم الماضي، أمضى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 31 عامًا جزءًا من وقت فراغه في مراقبة فريق أونيون نيتيتال في دوري الدرجة الخامسة الألمانية حيث يلعب فيه صهره ليونارد ليكاج.

بمجرد أن أكمل ساعاته الإلزامية للحصول على شهادته، كان تشاكا يتواجد بانتظام في الملعب كمدرب مساعد لفريق الهواة، عندما سمح جدول أعماله بذلك.

يبدو هذا النهج طبيعيًا بالنسبة لصانع الألعاب السويسري، الذي لا يتردد في ابداء الاراء عندما يتعلق الأمر بمناقشة الخطط التكتيكية لمنتخب بلاده لا سيما منذ ان تولى المدرب مراد ياكين تولى المسؤولية عام 2021، وهو المدرب الذي لا يتردد تشاكا في مبادلاته مختلف وجهات النظر.

-"كن حذرا لما أقول"-

كان ذلك واضحاً بعد الصفعة التي تلقتها سويسرا أمام البرتغال 1-6 في ثمن نهائي مونديال قطر 2022. كان ياكين اعتمد اسلوب لعب لم يختبره "ناتي" من قبل. لم يكن الاسلوب الجديد يُعجب تشاكا وقد أعلن عن ذلك بوضوح.

تكرر الامر ذاته خلال التصفيات المخيبة للآمال لكأس اوروبا 2024 والتعادل 2-2 مع كوسوفو، حيث تنحدر عائلته.

خرج تشاكا بعد تلك المباراة منتقدًا مدربه بشكل غير مباشر عندما قال "في التدريب، لم يكن هناك إيقاع، والتركيز قليل جدًا".

وفي ألمانيا، كان تشاكا هادئا على غير عادته بعد ان رأى التشكيلة المدعوة الى مواجهة المجر في مباراة فريقه الافتتاحية وقال مبتسما "يجب أن أكون حذرًا لما أقول، أليس كذلك؟".

لكن رؤية تشاكا التكتيكية لا تسمح له فقط بالدخول في وجهات نظر مختلفة مع مدربه.

خاض تشاكا افضل موسم له في مسيرته على الارجح مع ليفركوزن وتأثيره على لاعبي منتخب بلاده قوية جدا حتى في ظل عدم تألقه في بعض الاحيان لكنه يبقى بيضة القبان فيه.

سيحتاج المنتخب السويسري إلى الخصال القيادية للاعب أرسنال السابق أكثر من أي وقت مضى في مواجهة المانيا الاحد لضمان التأهل الى ثمن النهائي.



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