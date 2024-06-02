إيسايلا: مفاوضات التجديد مع عجمان لا تزال جارية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي عجمان، أنه لا يزال في مفاوضات مع إدارة النادي من أجل تجديد عقده، مشيراً إلى أن استمراره مع الفريق من عدمه لم يحسم بعد، وأن بقاءه مرهون بمدى التوافق خلال مسار المفاوضات، إلى جانب خطة وطموح النادي للموسم المقبل.

وأنهى إيسايلا مشواره الناجح مع «البرتقالي» بعد توليه المهمة خلف الصربي غوران، وتمكن من إعادة النتائج الإيجابية للفريق، ولم يخسر في آخر 8 مباريات على التوالي في الدوري.

وقال إيسايلا في المؤتمر الصحافي عقب التعادل مع بني ياس في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين: «مفاوضات التجديد مع عجمان ما زالت مستمرة، وبقائي يعتمد على أمور كثيرة، وتفاصيل لا تتعلق فقط بالعرض المادي وإنما بالخطة والطموح للمرحلة المقبلة».

عروض

وعن تلقيه عروضاً من أندية أخرى سواء داخل الإمارات أم خارجها، كشف المدرب الروماني أنه حتى هذه اللحظة لم يتلق عروضاً مؤكدة من أندية أخرى، لافتاً إلى أنه يكره هذه الفترة بسبب اتصالات الوكلاء وشعوره بالضغط نتيجة الرسائل الكثيرة التي تصله وقد لا يملك الرد عليها في ظل عدم حسم الأمور، منوهاً إلى أن لديه وكيل أعمال يتلقى العروض كذلك، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد، وسيرى ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة، ويفكر في الاستمتاع بالإجازة مع عائلته عقب نهاية الموسم.

واعتبر إيسايلا، أن نتيجة التعادل مع بني ياس في المواجهة الأخيرة عادلة، وقال: «حتى وإن كنا قريبين من الفوز قبل دقائق من نهاية اللقاء، ولكن لم نكن نستحق الفوز من وجهة نظري».

نتائج

وأبدى إيسايلا رضاه عن موسم عجمان عطفاً على الظروف التي مر بها الفريق والبداية المخيبة للموسم، إلا أن الفريق استطاع العودة في النصف الثاني من الموسم وحقق نتائج إيجابية.

وأضاف: «أريد أن أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري وإدارة النادي على مجهوداتهم، وأعتقد أن عجمان قدم موسماً إيجابياً بالنظر إلى موقعه في جدول الترتيب، وأعتقد أن هذا أقصى ما يمكن تحقيقه، خصوصاً وأنه عندما توليت المهمة كان الفريق يعاني من إصابات كثيرة ولم يكن لدينا الوقت الكافي للعمل والتحضير، ولكن في النصف الثاني استطعنا التحضير بشكل جيد وانعكس هذا على الأداء والنتائج».

وتابع: «لم يكن من السهل اللعب تحت الضغط في ظل إصابات عدة، ولكننا عدنا أقوى بعد بداية صعبة، وأنهينا الموسم في موقع جيد، دائماً ما يكون من الصعب حصد نقاط أكبر في النصف الثاني في أي دوري وتفاصيل صغيرة تحكمت في النتائج».

مستقبل

من جهته، يرى السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس أن فريقه لعب مباراة جيدة وكان الطرف الأفضل أغلب فترات اللقاء، وأبدى رضاه عن العمل الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم.

وقال: «راضٍ عن الموسم ومقارنة بعدد النقاط التي حققها الفريق الموسم الماضي، أعتقد أن الفريق تحسن هذا الموسم بالرغم من الظروف وعدم مشاركة عدد كبير من اللاعبين لظروف مختلفة، وسعيد بالعمل في نادي بني ياس، خصوصاً وأنه كان هناك روح وحماس وتواصل والجميع كان على قلب رجل واحد».

وأضاف: بالطبع كان بالإمكان الحصول على المزيد من النقاط ولكني سعيد بالطاقة الإيجابية داخل غرفة الملابس، وبني ياس كان يستحق مركزاً أفضل مما أنهينا عليه الموسم، وكنا الأفضل في مباريات عدة، ولكن لم نحصل على النقاط التي نستحقها».

وعن مستقبله مع السماوي، أوضح: «عقدي مع النادي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، وبعدها سنرى ما سيحدث».

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