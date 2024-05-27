إيقاف رمضان صبحي لحين الانتهاء من التحقيقات معه في قضية المنشطات

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تلقى نادي بيراميدز المصري، أمس الأحد، إخطارًا رسميًا من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، يفيد بتحديد 6 يونيو المقبل، موعدًا لأولى جلسات الاستماع للاعب رمضان صبحي في أزمة تعاطيه المنشطات.

وتعود الواقعة إلى سحب عينة من رمضان صبحي في مباراة سابقة لبيراميدز بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية النسخة قبل الماضية، وبتحليل العينة الأولى اكتشفت اللجنة فسادها، ما أثار جدلاً واسعًا حول تعاطي رمضان صبحي للمنشطات.

ويعني تحديد موعد جلسة استماع مع رمضان صبحي في، إيقافه بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات معه.

وخرج رمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة بسبب خطاب وكالة مكافحة المنشطات، ولحين انتهاء التحقيقات مع اللاعب.

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