هاري كين يتوج بجائزة أوروبية لأول مرة

المصدر: البيان

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توج الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة الحذاء الذهبي، بتفوقه في عدد الأهداف على جميع اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى، خلال الموسم المنتهي 2024/2023.

واستطاع هاري كين التتويج بالحذاء الذهبي الأوروبي بعد تسجيله 36 هدفًا في الدوري الألماني، خلال 32 مباراة، وتزامن فوز هاري كين بهذه الجائزة مع خسارة بايرن ميونخ لقب البوندسليغا لمصلحة باير ليفركوزن، بعد هيمنة دامت 11 عامًا متتاليًا.

ولأول مرة يتوج هاري كين بالحذاء الذهبي الأوروبي، في أول مواسمه خارج الدوري الإنجليزي بعد رحيله عن توتنهام، حيث حصد في سباق الجائزة 72 نقطة، متفوقًا على منافسه في الدوري الألماني، الغيني سيرهو غيراسي مهاجم شتوتغارت صاحب الـ 28 هدفًا.

وجاء في المركزي الثالث والرابع، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، برصيد 27 هدفًا لكل منهما.

وحل في المركز الخامس، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، بالتساوي مع البلجيكي لويس أوبينا لاعب لايبزيغ، وأرتيم دوفبيك مهاجم غيرونا وهداف الدوري الإسباني برصيد 24 هدفًا.

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