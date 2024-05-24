أخبار سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي في نهائي أفريقيا

المصدر: البيان

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تلقت جماهير الأهلي المصري، أخبار سارة قبل مواجهة الترجي التونسي، غدًا السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد مران أمس الخميس، مشاركة محمد عبد المنعم ومحمد هاني، استعدادا لمواجهة الترجي، وانتظم الثنائي في المران بعد تعرضه للإصابة في تدريبات الأربعاء.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".‏

ويسعى الأهلي للاستفادة من خوض المباراة على أرضه وبين جمهوره في القاهرة، في حين يحلم الترجي بتدارك نتيجة التعادل سلبيًا التي حققها في مباراة الذهاب على ملعبه، السبت الماضي.

وسيكون الأهلي أيضًا حريصًا على اغتنام النتيجة المحققة في الذهاب بالعاصمة التونسية، من أجل التتويج بلقبه الـ12، وهو الأمر الذي لن يكون سهلاً حتمًا، بما أن الترجي صاحب الألقاب الـ4 ألقاب، لم يقل آخر كلماته.

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