رونالدو يعلق على اختياره في قائمة البرتغال لبطولة يورو 2024

المصدر: البيان

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علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، على اختياره ضمن قائمة المنتخب البرتغالي، للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ونشر رونالدو صورة له بقميص البرتغال، عبر حسابه بمنصة "إكس"، وكتب عليها: "فخور بتمثيل منتخب البرتغال مرة أخرى في اليورو.. سنذهب إلى هناك بكل قوتنا!".

وجاءت قائمة البرتغال كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا - سا - باتريسيو.

الدفاع: أنطونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - دالوت - إيناسيو - كانسيلو - نيلسون سيميدو - نونو مينديز - بيبي - روبن دياز.

الوسط: برونو فرنانديز - جواو نيفيز - بالينيا - أوتافيو - روبن نيفيز - فيتينيا.

الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - ديوغو جوتا - كونسيساو - غونسالو راموس - جواو فيليكس - بيدرو نيتو - لياو.

الجدير بالذكر أن البرتغال ستلعب ضمن المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات جورجيا وتركيا والتشيك، وستبدأ منافساتها في البطولة 18 يونيو أمام التشيك.

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