حمدان بن محمد: السيتي دائماً منصور

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة،بمناسبة فوز نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي.

وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس:" أبارك لأخي سمو الشيخ منصور بن زايد فوز نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي…كما نبارك لجماهير هذا النادي العريق في الإمارات وحول العالم هذا اللقب الجديد المسجل على أرض استاد الاتحاد … السيتي دائماً منصور".

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