تقاعد ذهبي لراموس بعد نهاية رحلته مع إشبيلية

المصدر: لبيان

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لا يزال المدافع الإسباني المخضرم سرجيو راموس يبحث خياراته في المستقبل، فمنذ أشهر وهو يقيم موقفه الحالي مع فريقه إشبيلية.

وفي كل مرة يبدو واضحًا أن وجهته في الموسم المقبل ستكون الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الموسم الأخير لراموس مع إشبيلية كان بعيدًا فيه عن التوقعات المرجوة منه، مع أنه كان جيدًا على الصعيد الشخصي.

وتحدثت الصحيفة عن احتمالية أن يحظى اللاعب بتقاعد ذهبي في الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقًا لماركا يظهر فريق سان دييجو كخيار قوي وذلك بعدما قام شقيه ووكيل أعماله ريني راموس، بعدة رحلات خارجية للمفاضلة بين الأندية المحتملة وذلك إضافة إلى المدن والحياة التي ستعيشها أسرة راموس، الذي سيحزم حقائبه مرة أخرى.

وكانت هناك عدة أسباب دفعت اللاعب المخضرم للتفكير في هذه الخطوة، منها أنه لم يشعر بالاهتمام الكافي من إدارة النادي التي لم تجتمع معه حتى لمعرفة مخاوفه وسؤاله إذا كانت رغبته هي الاستمرار مع النادي أم الرحيل، وأيضًا اضطرارها لخفض الرواتب بشكل عام وهو ما لا يرغب به راموس.

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