فودين يعادل رقم كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي الممتاز

المصدر: البيان

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خرج فيل فودين جناح مانشستر سيتي، بإحصائيةٍ مميزةٍ من الموقعة التي جمعت فريقه بأستون فيلا.

وكان مانشستر سيتي استقبل خصمه ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، فاستطاع أن يكرم وفادته بانتصارٍ عريضٍ بنتيجة 4-1، وتكفّل فودين بتسجيل 3 أهدافٍ لفريقه "هاتريك"، بينما ترك هدف التقدم لزميله رودري.

وبات رصيد فودين يضم 3 حالات "هاتريك" في منافسات الدوري الإنجليزي، حيث سبق له تسجيل ثلاثيةً شخصيةً في شباك مانشستر يونايتد وبرينتفورد.

وتساوى ابن الـ 23 عاما في هذا الرقم مع أسماءٍ عملاقةٍ، منها كريستيانو رونالدو، الأسطورة الحية للنصر السعودي حاليا والنجم السابق في مانشستر يونايتد، وديديه دروجبا، هدّاف تشيلسي المعتزل، وجيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، وثيو والكوت، نجم أرسنال السابق، وفرانك لامبارد، أحد أبرز من شغلوا خط وسط تشيلسي.

وعلى الرغم من تحقيقه للـ "هاتريك" 3 مرات، فلا زال فودين بعيدا جدا عن صدارة الجدول، والتي يهيمن عليها سيرجيو أجويرو، الهدّاف السابق لمانشستر سيتي، وتسنى لأجويرو أن يسجل 12 "هاتريك" خلال السنوات العشر الممتدة ما بين 2011 و2021، متخطيا رقم الأسطورة آلان شيرر، والذي توقّف عند 11 "هاتريك" في مسيرته.

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