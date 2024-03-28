دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يسعى لتجاوز أزماته أمام سيمبا والترجي يبحث عن الظهور بشكل جديد

المصدر: وكالات

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تنطلق مساء غد الجمعة مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام على يومين، حيث يحل الأهلي المصري ضيفا على سيمبا التنزاني، قبل أن تقام ثلاث مباريات أخرى يوم السبت، وهي يانغ أفريكانز التنزاني مع صن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي وبيترو أتليتكو الأنغولي، والترجي التونسي وأسيك ميموزا الإيفواري.

ويسعى الأهلي المصري حامل لقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا وصاحب الرقم القياسي في الفوز بتلك البطولة، إلى تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حين يحل ضيفاً على سيمبا في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وتأهل الأهلي إلى هذا الدور بعد تصدره المجموعة الرابعة التي ضمت معه يانغ أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني، حيث حصد بطل مصر 12 نقطة من الفوز بثلاث مباريات والتعادل في مثلها ولم يلق أي خسارة، بينما صعد سيمبا من خلال وصافته للمجموعة الثانية بعد أسيك المتصدر، وكان وراء أكبر مفاجآت دور المجموعات بالإطاحة بالوداد البيضاوي المغربي، وحصد سيمبا 9 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث والخسارة مرة وحيدة.

ويعاني الأهلي المصري من نقص واضح في الصفوف، حيث يفقد في تلك المباراة لجهود كل من محمد الشناوي حارس المرمى، وقائد الفريق وياسر إبراهيم وإمام عاشور والمالي أليو ديانغ، والفلسطيني وسام أبوعلي وكريم نيدفيد للإصابة، ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقي، كما أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، شكا من عدم خوض لاعبيه الدوليين أي تدريب معه، حيث انضموا للبعثة في مطار القاهرة بعد أن خاضوا مع المنتخب بطولة كأس عاصمة مصر التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة وتوج بلقبها منتخب كرواتيا.

واكتفى كولر بالحضور إلى العاصمة التنزانية دار السلام بعد ظهر الأربعاء قبل أقل من 48 ساعة من المباراة.

على النقيض، يبدو أن سيمبا استعد جيداً لمواجهة الأهلي من خلال معسكر مبكر، وعودة لاعبيه الدوليين من منتخب بلادهم الذي كان يخوض دورة ودية دولية في أذربيجان.

ويملك سيمبا طموحاً كبيراً في تخطي الأهلي المصري خاصة أنهم التقيا الموسم الحالي مرتين في النسخة الأولى للدوري الأفريقي وكانت النتيجة التعادل ذهابا وإيابا 2-2 و1-1 واستفاد الأهلي من قاعدة الهدف خارج الأرض ليتأهل للدور التالي.

وفي مباراة أخرى، يستضيف الترجي التونسي أسيك ميموزا في ملعب رادس الأوليمبي، حيث تأهل بطل تونس لهذا الدور محتلاً وصافة المجموعة الثالثة برصيد11 نقطة من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في اثنتين والخسارة مرة وحيدة، بينما كان أسيك هو مفاجأة المجموعة الثانية التي تصدرها برصيد 11 نقطة حيث فاز في ثلاث وتعادل مرتين وخسر في مباراة وحيدة.

وشهد الترجي قبل يومين عودة لاعبيه محمد علي بن حمود وبلال الساحلي للتدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، كما عاد كل من الجزائري محمد أمين توجاي، والتوغولي روجي بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخبات بلادهم، ومنحت السلطات المختصة التونسية الترجي السعة الكاملة للحضور الجماهيري في ملعب رادس خلال المباراة، بينما حذرت إدارة النادي من محاولات بعض الجماهير إثارة الفوضى خلال تلك المواجهة.

ويسعى الترجي حامل لقب البطولة أربع مرات إلى الظهور بشكل جيد في ربع نهائي البطولة، بعد أن ظهر الفريق بشكل بعيد عن مستواه في دور المجموعات.

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