جيرارد بيكيه يخطط لرئاسة برشلونة ويكشف عن الموعد المحتمل

المصدر: وكالات

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قال لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه إنه قد يكون له "تأثير كبير" لو تولى رئاسة النادي الكتالوني، مشيرًا إلى أن هذه ليست اللحظة المناسبة للمحاولة.

وقال بيكيه في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس": "أنا من أبناء برشلونة منذ الصغر. لو أنني يمكنني مساعدة البارسا، فسأساعده. هذا هو ما أشعر به داخلي".

وتابع "هذه ليست اللحظة المناسبة.. كامل تركيزي منصب في (دوري الملوك)، فنحن في عملية التوسع".

وأضاف "لا يعرف المرء ما قد يحدث في المستقبل. إنه خيار. لا أريد أن أغلق الأبواب".

وأتم تصريحاته "رئاسة برشلونة مسؤولية كبيرة، قد يكون لي تأثير كبير في النادي لو قررت. لكن ليس في المستقبل القريب، يمكنني استكشاف هذه الاحتمالية فيما بعد"

ويعد "دوري الملوك" مسابقة تضم 12 فريقًا، ويلعب كل فريق بـ 7 لاعبين. يدير كل فريق مسؤول أو رئيس، ومن بين هؤلاء الرؤساء سيرجيو اغويرو وايكر كاسياس وخافيير سافيولا، بالإضافة إلى المكسيكي تشيتشاريتو، وتُلعب مباريات دوري الملوك جميعًا كل يوم أحد من كل أسبوع. وتتواجه الفرق مرتين خلال الموسم الواحد كما هو متعارف عليه، لكن مُدة المباراة الواحدة في هذا الدوري لا تتعدى الـ 40 دقيقة فقط، بحيث كل شوط تكون مدته 20 دقيقة.

يتكون كل فريق من 7 لاعبين، (عدد اللاعبين مع البدلاء 12 لاعبًا)، ويمكن للأشخاص الـ 10 ان يكونوا من الجماهير العادية وان يتسجلوا من أجل اللعب، بشرط أن يكونوا من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام ولديهم معدل لياقة بدنية جيد.

أما اللاعب الـ 11 والـ 12، فيجب أن يكونا من المحترفين السابقين أو المحترفيين الحاليين، وهنا يجب أن يكون اللاعب الحادي عشر هو نفس اللاعب مع نفس الفريق طوال الموسم، لكن يمكن للاعب الثاني عشر أن يتغير من أسبوع لآخر!

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