العروبة يبتعد بصدارة الهواة ويصل لحاجز النقطة 55

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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ابتعد العروبة بصدارة دوري الدرجة الأولى معيداً الفارق بينه وأقرب ملاحقيه دبا الحصن الى 11 نقطة بشكل مؤقت، وتمكن العروبة من استعادة النغمة بعد فوزه الصعب على ضيفه الذيد بهدف اللاعب سايمون دي باروس في الدقيقة 24 ليرفع رصيده الى 55 نقطة في صدارة فرق المسابقة، وتجمد الذيد عند 25 نقطة.

وقلب الظفرة تأخره بهدف أمام الفجيرة الى فوز مثير بهدفين تقدم الضيوف بالهدف الأول عن طريق انجيل لزاما في الدقيقة 56، وعدل للظفرة لاعبه سانتوس في الدقيقة 66، وأضاف هداف الفريق بينك افوبي هدف الفوز الغالي لفارس الظفرة في الدقيقة 82، رافعاً رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع وبقى الذئاب برصيد 33 نقطة.

وتمكن دبا الفجيرة بعشرة لاعبين من الانفراد بالمركز الثالث برصيد 39 نقطة بعد فوزه المثير بنتيجة 3-1 على غلف يونايتد احرز الثلاثية كل من العماني محمد المربوعي هدفين في الدقيقتين 60 و80 والفونسو جاسما في الدقيقة 90+3، وسجل للخاسر سامبسون اجانغ في الدقيقة 66، ولعب دبا الفجيرة لنحو 55 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب ارتور ديسيري.

وتمكن الرمس من استعادة نغمة الانتصارات بعد غياب طويل محققاً الفوز على ضيفه غلف اف سي بهدف اللاعب لوكاس سيلفا 45+3 ليصل برصيده الى 10 نقاط وتجمد غلف اف سي عند 21 نقطة.

وتقام اليوم الأحد 4 مباريات تكميلية ضمن الأسبوع 24 من مسابقة دوري الأولى تجمع دبا الحصن الذي يحل ضيفاً على العربي، ويلتقي الحمرية بضيفه مسافي، والجزيرة الحمراء في مواجهة مصفوت، والتعاون يستقبل سيتي في رأس الخيمة.

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