«فتيات الشارقة للشطرنج» يشارك في الأيام التراثية

المصدر: الشارقة - البيان

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شارك نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية، حيث قدم النادي العديد من الفعاليات تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتضمنت التدريب على ممارسة لعبة الشطرنج ومسابقات الشطرنج الأرضي للقطع الكبيرة، بجانب المسابقات التي شارك فيها الجمهور بالإضافة إلى الجوائز المقدمة من النادي، وشهدت الفعاليات إقبالاً كبيراً من الجمهور.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، أن المشاركة في فعاليات الدورة الـ21 من أيام الشارقة التراثية تمثل جزءاً من استراتيجية النادي والتي تهدف إلى التفاعل مع المجتمع، خصوصاً أن النسخة الحالية تقام تحت شعار «تواصل»، وهو أيضاً هدفنا بالتواصل مع فئات المجتمع ونشر الشطرنج المجتمعي في ربوع الإمارة الباسمة.

وأضافت نجلاء الشامسي أن النادي يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة الشطرنج بين الصغار والكبار وأيضاً بين المواطنين والمقيمين من خلال تواجد مدربي النادي لتدريب الجمهور على اللعبة، وأيضاً من خلال الشطرنج الأرضي والذي يمثل نوعاً من الترفيه يقبل عليه الجمهور بشغف، وسيواصل النادي مشاركاته المجتمعية بجانب تنظيم البطولات المحلية والدولية من أجل رفع المستوى الفني للاعبات النادي وتجهيزهن للمشاركة مع المنتخبات الوطنية، وهو الهدف الأساسي الذي نسعى إليه جميعاً في المساهمة في رفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

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