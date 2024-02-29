سوق دبي الحرة للتنس.. موراي يودع وروبليف وهامبرت يتأهلان إلى ربع النهائي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ودع البريطاني آندي موراي منافسات بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس للرجال، بعد الخسارة من الفرنسي أوجو هامبرت بمجموعتين دون رد ضمن منافسات الدور الثاني في البطولة اليوم الأربعاء.

واستطاع هامبرت، المصنف الخامس في البطولة، والـ 18 عالمياً حسم اللقاء والفوز على المخضرم موراي، المصنف 50 عالمياً، والذي يشارك في دبي للمرة الثامنة، الحائز على ثلاثة ألقاب لبطولات جراند سلام، بعد مباراة سهلة بنتيجة 6-2 و6-4، في مباراة لم تستغرق أكثر من ساعة ونصف.

وأكد مواري، الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 2012، بأنه يقترب من ختام مسيرته الرياضية، وقال: "في غالب الأمر سأختتم مسيرتي ولن أشارك في بطولات الصيف المقبل.. وأفضل عدم الخوض كثيراً في هذا الأمر إلا أنني لا أخطط لمواصلة اللعب هذا الصيف".

ومنح هذا الفوز الفرنسي هامبرت، الذي تُوج هذا العام بلقب دورة مرسيليا للتنس، بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وقال هامبرت، 25 عاماً: "سعيد بأدائي حتى الآن، ولا سيما في بطولة تحتضنها دبي ووسط هذا الجمهور الكبير. ونجحت اليوم في الحفاظ على هدوئي والالتزام بالاستراتيجية الصحيحة في اللعب".

وتصدر المصنف الثاني في البطولة والمتأهل لنهائي العام الماضي، أندريه روبليف قائمة اللاعبين المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على الفرنسي آرثر كازاوك، المصنف 86 عالمياً، بنتيجة 6-4 و6-4.

وسجل كازاوك ظهوره الأول في دبي هذا الأسبوع، وقدم أداء جيداً مجتازاً التصفيات بعد فوزه على الإيطالي لورينزو موسيتي في دور الـ “32".

وحجز الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنف 23 عالمياً، بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بالفوز بصعوبة على الهولندي تالون جريكسبور بنتيجة 7-6 و7-6.

وكان بوبليك، المصنف سابعاً للبطولة، قد نجح في تخطي عقبة التشيكي توماس ماتشاك، المصنف 65 عالمياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز