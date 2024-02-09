من سيكون بطل 2023؟ سجل الفائزين بكأس آسيا عبر التاريخ

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ضرب منتخب قطر موعدًا ناريًا مع نظيره الأردن، في نهائي كأس آسيا 2023، بعد تغلبه على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، على ملعب «الثمامة»، لحساب الدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا 2023.

ونجح منتخب قطر في حجز مقعد في الدور النهائي لبطولة كأس الأمم الآسيوية للمرة الثانية على التوالي، بينما تأهل منتخب الأردن للدور ذاته لأول مرة في تاريخه، محققًا إنجازًا تاريخيًا، بعد تغلبه على كوريا الجنوبية بنتيجة هدفين نظيفين، في نصف نهائي كأس آسيا 2023.

سجل الفائزين بكأس أمم آسيا منذ إطلاق المسابقة عام 1956

يعتبر متخب اليابان الأكثر تتويجًا باللقب عبر التاريخ، يأتي بعده الأخضر السعودي وإيران بثلاثة ألقاب لكل منهما، ثم يأتي منتخب كوريا الجنوبية بلقبين، يليهم الكويت، استراليا، والعراق، وقطر وإسرائيل، بلقب لكل فريق.

الأكثر تتويجاً:

اليابان (4 ألقاب)

السعودية، إيران (3)

كوريا الجنوبية (2)

إسرائيل، الكويت، أستراليا، العراق، قطر (1)

سجل الفائزين على مر التاريخ:

1956: كوريا الجنوبية (هونغ كونغ)

1960: كوريا الجنوبية (كوريا الجنوبية)

1964: إسرائيل (إسرائيل - لم تعد تشارك في المسابقات الآسيوية)

1968: إيران (إيران)

1972: إيران (تايلاند)

1976: إيران (إيران)

1980: الكويت (الكويت)

1984: السعودية (سنغافورة)

1988: السعودية (قطر)

1992: اليابان (اليابان)

1996: السعودية (الإمارات)

2000: اليابان (لبنان)

2004: اليابان (الصين)

2007: العراق (إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، فيتنام)

2011: اليابان (قطر)

2015: أستراليا (أستراليا)

2019: قطر (الإمارات)

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