«جليفا غال» دراج فريق الإمارات بطلاً للنسخة التاسعة من طواف الشارقة الدولي

المصدر: الشارقة - البيان

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توج الدراج جليفا غال من فريق الإمارات بطلاً لطواف الشارقة الدولي في نسخته التاسعة، اليوم، في المرحلة الأخيرة من السباق، مرحلة «سفاري الشارقة» بمدينة الذيد أكبر حديقة ومحمية طبيعية خارج القارة الأفريقية، ضمن السباق الذي يحظى في نسخته الحالية برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتحت شعار «سلطان الخير 52 عاماً من العطاء والإنجازات»، وشهد الختام الشيخ محمد بن حميد القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، كما توج إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان الرياضي بلقب طواف الشباب.

حضور

حضر سباق المرحلة وشارك في تتويج الفائزين كل من: اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وخالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهنا سيف السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المنظمة للطواف، ومنصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وأعضاء مجلس إدارة الشارقة الرياضي عادل صالح الحمادي، وخليفة الجاري وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، وسالم بن هويدن رئيس نادي الذيد، والدكتور محمد أحمد المطوع رئيس نادي دبا الحصن، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وخلود الظاهري عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، وخالد بن فلاح السويدي ممثل بلدية الشارقة، وعتيق محمد ممثل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف رئيس اللجنة الفنية والحكام وعدد من المسؤولين.

نتائج مرحلة «استراحة شيص»

الطواف الدولي: المركز الأول باربيير بيير من فيليب واجنر البلجيكي، والثاني باتريك ستوز من فلت النمساوي، والثالث اينزي راف بار من فريق الإمارات، وبالنسبة إلى قمصان التميز فاز الدراج جليفا غال من فريق الإمارات بالمركز الأول للقميص الأصفر، وكأس طواف الشارقة الدولي التاسع «برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة»، وفاز ميغيل أندومان من فلت بالمركز الثاني، وحصل أناتولي بوديك من ترينجانو على المركز الثالث، وحصل باربيير بيير من فيليب واجنر على القميص الأخضر برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وحصل أنس العابدية من أبوظبي للدراجات على القميص الأحمر برعاية بلدية الشارقة، وحصل الدراج جليفا غال من فريق الإمارات على القميص الأبيض لأفضل زمن تحت 23 سنة برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحصل عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات على قميص علم الإمارات المخصص للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

ترتيب المرحلة الأخيرة للشباب

الأول سلمان المنصوري «الشارقة الرياضي»، والثاني إبراهيم الرفاعي «خورفكان الرياضي»، والثالث نيكولاي أجيموفيتش «نادي أبو ظبي للدراجات».

وبالنسبة لقمصان التميز لطواف الشباب حصل إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان الرياضي على المركز الأول في القميص الأصفر وكأس طواف الشباب، والثاني حارب خميس المرزوقي من نادي أبوظبي، والثالث نيكولاي أجيموفيتش من نادي أبوظبي، وحصل إبراهيم الرفاعي من خورفكان الرياضي على القميص الأخضر، وفاز إبراهيم الرفاعي من خورفكان الرياضي بالقميص الأحمر، وفاز سلمان المنصوري من الشارقة الرياضي بالقميص الأبيض، وفاز الدراج حارب خميس المرزوقي من نادي أبوظبي بقميص علم الإمارات، وحصل فريق بورغوس الإسباني على أفضل فريق في الطواف الدولي، كما حصل فريق أبوظبي للدراجات على أفضل فريق شاب.

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