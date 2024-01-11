رقم لم يحدث من قبل.. الاقتراب من بيع مليون تذكرة لبطولة كأس آسيا

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أكد حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للاتصال والتسويق باللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، جاهزية قطر لاستضافة البطولة القارية من كافة النواحي من عمليات لوجيستية وملاعب والخدمات المقدمة للجماهير، بالإضافة لعمليات المباريات.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً.

وقال الكواري في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة في العاصمة القطرية الدوحة: "نفخر أن قطر هي الدولة الأولى في تاريخ القارة الآسيوية التي تحتضن البطولة للمرة الثالثة بعد 1988 و2011، وهذا حدث تاريخي بالتأكيد".

وأضاف: "وصلنا لرقم مميز بخصوص بيع التذاكر خلال المرحلة الأولى والثانية والثالثة، حيث تم بيع قرابة 900 ألف تذكرة، وسنتخطى هذا الرقم خلال الأيام المقبلة كدليل واضح على الإقبال الجماهيري في هذه النسخة وهو رقم لم يحدث على الإطلاق من قبل".

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تلقت طلبات أكثر من 2000 إعلامي من مختلف دول القارة لتغطية البطولة، كما يتواجد 6000 متطوع يقومون بتقديم الخدمات التشغيلية في الملاعب من 107 جنسيات، ويقومون بالعمل في 20 إدارة خاصة بعمليات البطولة.

وأكد الكواري أن بطولة آسيا ستستفيد من إرث بطولة كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن البطولة الآسيوية تعد بمثابة بطولة قارية بنكهة مونديالية، وعلى سبيل المثال تم استخدام 7 من ملاعب كأس العالم من مجموع 9 ملاعب تقام عليها المنافسات.

وعن حفل الافتتاح قال حسن ربيعة الكواري إن هناك العديد من الرسائل المميزة ستكون موجودة خلال حفل الافتتاح الخاص بالبطولة، متوقعاً حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وأوضح أن كافة ملاعب كأس العالم ستقدم تجربة مميزة للجماهير، وسيكون من السهل الوصول إليها من خلال المواصلات العامة.

وقال الكواري أيضاً إنه لا توجد إجراءات إضافية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للدخول إلى قطر كما يمكن الدخول ببطاقة هيا إلى قطر لكنها ليست إلزامية لدخول المباريات.

من جانبه شدد فيصل المفتاح المدير التنفيذي لعمليات النقل والخدمات اللوجستية في اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، على أن الهدف الأساسي الذي تحرص عليه اللجنة هو أن تكون عمليات النقل للجماهير آمنة وسلسة.

وأوضح: "الجميع في اللجنة المنظمة استفاد من خبرات تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022، وهذه الخبرات مكملة للعمل في كأس آسيا وقد وضعنا كافة الخطط لنكون مستعدين وفي أتم الجاهزية لاستقبال كل الجماهير".

وأوضح المفتاح أن محطات المترو عددها 57 محطة تخدم 4 خطوط هي الخط الأصفر والذهبي والأخضر والأحمر، وتصل إلى 5 ملاعب مرتبطة جميعها بمحطات المترو وتسهل حضور الجماهير لمباريات فرقهم على هذا الملاعب.

وأشار إلى أن 4 ملاعب وهي إستاد البيت والجنوب والثمامة وعبد الله بن خليفة سيتم الربط بينها وبين محطات المترو عبر قرابة 600 حافلة وعدد 83 منها صديقة للبيئة، ستخدم الجماهير وكافة الإعلاميين بلا شك لنقلهم من المحطات بالقرب من الملاعب لحضور المباريات.

وأضاف المفتاح: "سيتم توفير 81 ألف موقف من مواقف السيارات حول الملاعب التسعة للبطولة".

وأكد المفتاح أن أسهل طريقة للوصول إلى ملعب إستاد لوسيل مسرح المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان بعد غد الجمعة ستكون عبر استخدام المترو.

وأكد أنه تم التنسيق لتفتح كل المحطات أبوابها بشكل استثنائي بداية من الثانية عشرة ظهراً وليس الثانية كما كان يحدث في السابق وسيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة آلية الدخول وكافة التفاصيل الخاصة باستخدام المترو.

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