سباق حلبة «ليوا يو تي في» يُشعل مهرجان ليوا الدولي

المصدر: الظفرة - البيان

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تدخل أجواء مهرجان ليوا الدولي 2024 مراحلها الأكثر إبهاراً مع انطلاق منافسات اليوم 19 للبطولة، من خلال تنظيم سباق حلبة «ليوا يو تي في» والذي يعد من المنافسات الرياضية المهمة ضمن تفاصيل المهرجان.

ويواصل نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة تقديم إحدى النسخ الاستثنائية من مواسم تل مرعب عبر الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تم توزيعها على مدار 24 يوماً، وتنطلق المنافسة على مضمار سباق مخصص لهذه السيارات من ناحية الانحناءات والتضاريس التي تم تعديلها في المسار، وستنطلق كل سيارة على حدة من أجل محاولة كسر الرقم والوصول لأعلى معدل في إنهاء المسار أو المضمار، حيث يتم احتساب التوقيت فور تجاوز السيارة لخط البداية وحتى النهاية، وسيمنح كل متسابق فرصة إجراء محاولتين يتم اختيار التوقيت الأفضل منهما.

ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً مهمة للمشاركين تم توضيحها والإطلاع عليها من خلال التسجيل الإلكتروني مسبقاً للمسابقة وأيضاً إعطاء اللوائح والقوانين المختلفة لفئات السباق اليوم، وشروط السلامة العامة وحدود التعديلات المخصصة لكل فئة تشارك، وتشارك فئة كبيرة من المتسابقين في البطولة وعبر فئتي التوربو وفئة بدون توربو ومن المنتظر أن نشاهد أزمنة وأرقاماً جديدة في المنافسة.

وكان الموسم الماضي قد شهد تحديات عالية في هذه المنافسة، حيث تمكن من خلال الفئة المعدلة المتسابق محمد إبراهيم من تسجيل أقوى رقم في إنهاء المسار في 218,390 ثانية وبمعدل أقل من 4 دقائق وفي الفئة غير المعدلة حل في المركز الأول محمد سعيد الكندي بزمن 220,130 ثانية، وينتظر عشاق هذه الرياضة اليوم أزمنة قياسية جديدة وأكثر قوة هذا الموسم.

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