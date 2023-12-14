الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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يخوض ليفربول مواجهة قوية أمام غريمه مانشستر يونايتد، بالجولة 17 من عمر الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول، ويهدف الريدز لتحقيق الفوز ومن ثم الحفاظ على صدارة ترتيب جدول البريميرليغ، حيث يمتلك الليفر 37 نقطة في المركز الأول، فيما يحتل اليونايتد المركز السادس برصيد 27 نقطة، ودائماً ما تكون مباريات الغريمين، هامة ومرتقبة ومليئة بالأحداث.

ونجح ليفربول في الفوز بآخر مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس بنتيجة 1/2، بينما خسر مانشستر يونايتد على أرضه أمام بورنموث بثلاثية نظيفة.

ولم يعرف مانشستر يونايتد طعم الفوز في أنفيلد منذ عام 2016، وشهدت زيارته الأخيرة للملعب خسارة ثقيلة بسباعية نظيفة.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تلعب مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، الأحد المقبل 17 ديسمبر 2023، حيث تنطلق في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، على شبكة قنوات بي إن سبورتس beIN Sports HD 1، المالك الحصري لحقوق بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

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