بعد تخطي عقبة بيراميدز.. الزمالك يتمسك بزيارة الإمارات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستعد مسؤولو نادي الزمالك المصري، لمخاطبة مجلس إدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم، لطلب مشاركة الفريق الأبيض، في بطولة كأس سوبر الأندية الأبطال.

وتستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي هذه البطولة بنسختها الأولى، شهر ديسمبر المقبل، حيث تنطلق 24 ديسمبر وتستمر حتى 29 من نفس الشهر.

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك لـ «البيان»، أن الأبيض من حقه المشاركة في بطولة كأس سوبر الأندية الأبطال، بعد تأهل الفريق إلى نهائي = كأس مصر للموسم الماضي على حساب بيراميدز، في المباراة التي لعبت أمس الأربعاء، وانتهت لصالح الزمالك بفضل ركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يشارك في النسخة الأولى من البطولة المذكورة، كل من الأهلي بطل الدوري المصري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز وصيف الدوري المصري، وبطل كأس مصر الذي لم يحدد بعد.

ويحق للزمالك المشاركة في البطولة الجديدة خاصة إنه تأهل إلى نهائي مسابقة كأس مصر لمواجهة الأهلي، الذي سيشارك بالفعل في البطولة المستحدثة كونه بطل دوري الموسم الماضي، لذلك يحق للأبيض لعب هذه المسابقة إذا قرر اتحاد الكرة المصري رفع عقوبته عن النادي.

وأعلن اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، عدم مشاركة الزمالك في كأس سوبر الأندية الأبطال بسبب انسحابه من بطولة السوبر المصري الماضية التي أقيمت بأبو ظبي مايو الماضي، ما ترتب عليه مشاركة بيراميدز بدلاً منه.

ويعول مسؤولو الزمالك في خطابهم لاتحاد الكرة على أن قرار انسحاب النادي، كان وقتها صادراً من رئيس النادي السابق مرتضى منصور، الذي رحل قبل فترة، وانعقدت انتخابات جديدة قبل شهر تقريباً شهدت تنصيب حسين لبيب رئيساً لمجلس إدارة الزمالك، لمدة 4 سنوات مقبلة.

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