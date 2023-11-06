عندما يواجه فريقه السابق ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.. استقبال عدائي بانتظار دوناروما في سان سيرو

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيحظى الحارس الدولي جانلويجي دوناروما باستقبال عدائي الثلاثاء عندما يواجه فريقه السابق ميلان الايطالي على ملعب سان سيرو للمرة الأولى منذ أنضمامه الى باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بعدما أصبح العدو رقم واحد لجماهير النادي اللومباردي.

أثار دوناروما غضب جماهير ميلان عندما غادر كلاعب حر قبل اكثر عن عامين، ما جعل بطل أوروبا سبع مرات يخسر الكثير لا سيما أن دوناروما كان يُعتبر في ذلك الوقت أحد أفضل حراس المرمى في العالم، إن لم يكن الأفضل.

وخسر ميلان لاعبين آخرين بهذه الطريقة خلال المواسم القليلة الماضية، بما في ذلك لاعب خط الوسط الحائز على لقب الدوري الإيطالي العاجي فرانك كيسييه، لكن صفقة انتقال دوناروما تبقى الاكثر اذى بالنسبة الى ميلان.

وقّع حارس المرمى الإيطالي مع ميلان عندما كان في الرابعة عشرة من عمره وأصبح لاعبا في الفريق الأول في سن 16 عاما، وأعلن مرارا وتكرارا عن حبه للنادي، مما جعل الجماهير تعتقد أنه سيظل وفيا لناديه كما فعل جانلويجي بوفون في يوفنتوس.

بيد انه رفض التراجع عن مطالبه المادية على مدار أشهر من المحادثات بين الطرفين ورحل الى سان جرمان وحل بدلا منه الفرنسي مايك مانيان، خريج أكاديمية باريس سان جرمان والذي كان حاسما في ما بعد في حصول ميلان على لقبه الأول منذ 11 عاما عام 2022.

ومع ذلك، فإن الأداء الرائع الذي قدمه مانيان بين الخشبات لم يفعل أي شيء لتهدئة الغضب من الخيانة، في حين فشل دوناروما في إقناع المشجعين في باريس حيث انتقل بعد تألقه في كأس اوروبا ومساهمته في احراز منتخب بلاده اللقب عام 2021.

وقال دوناروما لشبكة "ميدياسيت" الشهر الماضي، متحدثًا عن الانتقادات التي تطاله "الأمر صعب، لكن عليك أن تنأى بنفسك عنه".

- "نحن لسنا روبوتات" -

واضاف "نحن جميعا بشر، من الواضح أنك تقرأ الأشياء على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن عليك أن تنأى بنفسك عنها. الأخطاء تحدث، نحن لسنا روبوتات ولكن الشيء المهم هو العمل الجاد والمضي قدما مع الفريق".

تعرض دوناروما للصافرات وصيحات الاستهجان في المناسبات الثلاث التي لعب فيها على ملعب سان سيرو مع إيطاليا في العامين الماضيين، وعبّر مشجعو ميلان عن مشاعرهم تجاهه بوضوح شديد ولم يتركوا أي مجال للشك في الاستقبال الذي سيتلقاه لدى زيارة باريس سان جرمان الثلاثاء.

وفي الأسبوع الماضي، ألمح مشجعو ميلان المتشددون إلى الاستقبال الذي سيناله دوناروما عندما يدخل ملعب سان سيرو، ونشروا في صفحتهم على إنستغرام صورة لصناديق تحتوي على مواد لعرضها ما قبل المباراة والتي من المؤكد أنها ستستهدف حارس المرمى.

وتأتي المواجهة مع سان جرمان مع تراجع كبير في مستوى ميلان في الاونة الاخيرة حيث تعرضت كتيبة المدرب ستيفانو بيولي لصيحات الاستهجان بعد الخسارة امام اودينيزي 0-1 السبت في الدوري المحلي حيث بات الفريق يتخلف بفارق 6 نقاط عن جاره إنتر المتصدر.

وقال بيولي بعد الخسارة "لدي كل ما أنا بحاجة اليه للقيام بعمل جيد، وإذا لم تظهر النتائج فهذا خطأي".

واضاف "سأعمل على تحسين طريقة لعبنا، لكن لا يمكننا اللعب كما فعلنا أمام أودينيزي".

لم يسجل ميلان أي هدف حتى الآن في مشواره في دوري أبطال أوروبا، وفاز مرة واحدة فقط من آخر ست مباريات في جميع المسابقات منذ بداية أكتوبر، في سلسلة تضمنت ثلاث هزائم من بينها سقوطه امام سان جرمان ذهابا 0-3 على ملعب بارك دي برينس.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كونه في قاع المجموعة السادسة، لا يزال بإمكان ميلان التأهل إلى دور الـ16 حيث تفصله نقطتان عن بوروسيا دورتموند الالماني صاحب المركز الثاني الذي يستضيف نيوكاسل الثلاثاء ايضا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز