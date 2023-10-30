الجوائز تنهال على نجم ريال مدريد.. بيلينغهام يطير إلى فرنسا للتتويج بالكوبا‬‎

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية أن النجم الشاب جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، توجه إلى فرنسا خلال الساعات الماضية من أجل حضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023، بحسب شبكة "ريليفو".

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، اليوم الاثنين 30 أكتوبر.

وينافس بيلينغهام على الفوز بجائزة الكوبا التي تسلم لأفضل لاعب شاب في العالم ضمن جوائز حفل الكرة الذهبية لعام 2023.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن بيلينغهام سيتوج بجائزة الكوبا بعد تفوقه على باقي منافسيه في التصويت.

المرشحون لجائزة كوبا 2023

يتنافس على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم عام 2023، 10 لاعبين يأتي على رأسهم جود بيلينغهام، ولاعب برشلونة الشاب جافي، بالإضافة إلى إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد، وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ المتألق مؤخرًا مع العملاق البافاري.

الجوائز تنهال على بيلينغهام

وكانت صحيفة "سبورت" كشفت في وقت سابق عن فوز بيلينغهام، بالتصويت على جائزة الفتى الذهبي، التي تُمنح لأفضل لاعب تحت 21 عامًا يلعب في أوروبا.

وسيخلف بيلينغهام لاعبي برشلونة بيدري وجافي، الفائزين في النسختين الأخيرتين من الجائزة المرموقة التي تقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

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