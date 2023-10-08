ضمن شارة ديوان رئيس الدولة لسباقات الهجن العربية..«سليل» تتألق في منافسات الحول والزمول بميدان الذيد

المصدر: البيان

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن صباح أمس منافسات سباق سـن الحول والزمول ضمن شارة ديوان رئيس الدولة لسباقات الهجن العربية، وذلك بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، تضمنت المنافسات أقامة 12 شوطاً، لمسافة 6 كيلو مترات، وسط إقبال كبير من ملاك الهجن ومحبي رياضة الهجن.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشــــوط الأول «زعفرانة» لـ الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، المضمر عيسى سعيد الخيلي، بزمن وقدره 10:18:40 دقائق، الشــــوط الثاني «سليل» لـ محمد سلطان علي الحافري، بتوقيت وقدره 10:6:55 (أفضل توقيت)، الشـــوط الثالث «شاهين» لـ سيف مبارك بن غويث الكتبي، بزمن وقدره 10:27:85، الشــــوط الرابع «دالوب» لـ راشد مهير سعيد بالعامري، بزمن وقدره 10:18:24، الشــــوط الخامس «لسعة» لـ الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، المضمر الصادق فضل الأمين، بزمن وقدره 10:18:11، الشــــوط التاسع«هتاشة» لـ سهيل خلفان سالم الكتبي، بزمن وقدره 10:13:66، الشـــــوط السابع «شواهين» لـ صالح حمد سعيد المنصوري، بزمن وقدره 10:20:80، الشــــوط الثامن «شبابة» لـ سيف علي راشد بن كليب، بزمن وقدره 10:15:19، الشــــوط التاسع «معاند» لـ حمد عمران راشد حمودي الكتبي، بزمن وقدره 10:17:71، الشـــوط العاشر «الأستشاري» لـ سالم محمد خدوم الدهماني، الشــوط الحادي عشر «هملولة» لـ سالم سلطان عجيل الكتبي، بزمن وقدره 10:28:53، الشـــوط الثاني عشر «الراسية» لـ أحمد علي عامر العويسي بزمن وقدره 10:20:98.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن ميدان الذيد لسباقات الهجن يشهد كل نهاية أسبوع منافسات جديدة لسباق شارة ديوان رئيس الدولة لكل الفئات العمرية لهجن الشيوخ وأبناء القبائل، ويرجع ذلك لحرص القيادة الرشيدة في الحفاظ على هذا الموروث المهم، وتوعية الأجيال الجديدة بخصوصيته، والمحافظة عليه وغرسه في نفوس الأجيال، ودعماً وتشجيعاً لملاك الهجن.

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