سُحبت في مدينة جوهانسبرغ الجنوب افريقية.. نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

المصدر: أ ف ب

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في ما يأتي نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم التي سُحبت في مدينة جوهانسبرغ الجنوب افريقية الجمعة:

المجموعة الأولى: ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مازيمبي (الكونغو الديموقراطية)، نواذيبو (موريتانيا)

المجموعة الثانية: الوداد الرياضي (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا)

المجموعة الثالثة: الترجي الرياضي (تونس)، أتلتيكو دي لواندا (أنغولا)، الهلال (السودان)، النجم الساحلي (تونس)

المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر، حامل اللقب)، شباب بلوزداد (الجزائر)، يونغ أفريكانز (تنزانيا)، ميدياما (غانا)

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 24 و25 نوفمبر، فيما يلعب الدور ربع النهائي في 29 و30 مارس و5 و6 نيسان أبريل، ونصف النهائي في 19 و20 و26 و27 ابريل، والنهائي في 19 و26 مايو 2024.

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