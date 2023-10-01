3 مباريات تفك صدارة دوري شباب اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تشهد الجولة الثالثة بدوري شباب اليد تحت 18 سنة، اليوم، الإثارة والندية في صراع فك شراكة فريقي الشارقة والوصل على صدارة المسابقة التي تشهد مشاركة 6 أندية بالمسابقة التي تمثل باكورة موسم شباب اليد 2023/2024 والذي يتضمن إلى جانبها مسابقتي كأس الإمارات والسوبر.

وتشهد الجولة 3 مباريات تبرز للواجهة موقعة صالة الشيخ مكتوم بن محمد بالقلعة الحمراء والتي يستقبل خلالها شباب الأهلي الثالث برصيد 4 نقاط ضيفه الشارقة المتصدر برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الوصل الوصيف بنفس الرصيد، وبنفس الجولة يحل الوصل الوصيف بفارق الأهداف ضيفاً على بني ياس السادس برصيد نقطتين، والمباراة الثالثة يستقبل خلالها فريق البطائح الخامس برصيد نقطتين على فريق الجزيرة الرابع بفارق الأهداف عن شباب الأهلي برصيد 4 نقاط لكل فريق.

طموح

ويتطلع الشارقة لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب عقب أن جمع 6 نقاط مثلت العلامة الكاملة عقب فوزه الأول والكبير على الجزيرة 48/ 13، وفوزه الثاني والعريض على البطائح 35/ 13، ولم يختلف الوصل عن الشارقة المتصدر من حيث النتائج والنقاط رغم أن فارق الأهداف منحه الوصافة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه الأول على البطائح 26/ 20 والثاني على شباب الأهلي 32/ 25.

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