«العالية للبوانيش» يفتتح موسم المحامل الشراعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ينظم النادي سباق العالية للبوانيش الشراعية، وهو أول السباقات التراثية في الموسم الجديد، ومن المنتظر إقامة السباق السبت أو الأحد المقبلين، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية لتحديد حالة الطقس المناسبة لإقامة السباق.

وينطلق السباق الذي تبلع مسافته 7 أميال بحرية، من عالي جزيرة مصنوعة باتجاه سارية العلم، إلى مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش كاسر الأمواج بالعاصمة، ويتوقع مشاركة 60 بانوشاً.

برنامج

ويأتي تنظيم السباق ضمن برنامج السباقات التراثية الذي ينفذه النادي في كل موسم، ويحمل مفردات التراث الإماراتي العريق، وينقل رسالة الآباء والأجداد، وإيصالها إلى الأجيال، مع عرض تفاصيل الحياة في السابق، وكنوزها الغنية بالإبداع، والشجاعة في ارتياد البحر.

وتستقطب سباقات المحامل الشراعية في فئاتها المختلفة نخبة النواخذة والبحارة، وأيضاً الشباب الطامح إلى التعرف أكثر على التراث البحري، وتجد التفاعل الإيجابي من قبل المشاركين، لمكانتها لدى الجميع، ويستعيد فيها أبناء الوطن الماضي خلال الحاضر الزاخر، تطلعاً لمستقبل أكثر إشراقاً.

مشاركة

من جهته، ثمن ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، دعم القيادة الرشيدة للرياضات والأنشطة والفعاليات والمهرجانات التراثية البحرية، والسباقات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والتي تعزز جهود المحافظة على التراث.

وقال: الإقبال على المشاركة منذ فتح باب التسجيل كان كبيراً، ما يشير إلى أن المنافسة ستكون مثيرة، وشدد أن فئة البوانيش مهمة للغاية ولا سيما أنها من الفئات التي تسهم في تطوير مهارات البحارة، وتعليمهم أسس قيادة المحامل الشراعية، تمهيداً لتواجدهم في سباقات الفئات الكبيرة بفئتي 43 قدماً و60 قدماً.

ثقة

ورحب المهيري بالمشاركين في السباق، وكل الفعاليات التي ينظمها النادي في الموسم الجديد، معرباً عن ثقته التامة بخروج السباق الافتتاحي بشكل مميز، ما يمثل الحلقة الأولى في سلسلة ممتدة لجميع سباقات الفئات الأخرى، حيث ينتظر الجميع انطلاقة الأنشطة للتفاعل معها بالمشاركة والمتابعة.

وتابع: فريق العمل بالنادي ظل يعمل ومنذ وقت مبكر بجهد كبير في وضع ترتيبات انطلاقة موسم السباقات التراثية، وهو جهد مقدر ويقود دائماً إلى نجاح سباقات الموسم بالتعاون مع الملاك والنواخذة والبحارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز