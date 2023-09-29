الإمارات تواجه الكويت في نصف نهائي البطولة العربية للبادل غداً

المصدر: دبي - البيان

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يلتقي غداً منتخبا الإمارات والكويت في الدور نصف النهائي للنسخة الأولى من البطولة العربية للبادل، التي ينظمها الاتحادان العربي والإماراتي للبادل، وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي بمشاركة 11 دولة عربية، فيما يلعب في الدور نفسه قطر مع مصر.

تحديد المراكز

ويلتقي منتخبا البحرين والمغرب في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، وسلطنة عمان مع الأردن لتحديد المركزين السابع والثامن.

وأقيمت اليوم 8 مباريات على فترتين صباحية ومسائية، وفي المجموعة الأولى تفوق منتخب الإمارات على نظيره المغربي 2 - 1، في مواجهة حاسمة بين المنتخبين على بطاقة التأهل بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى.

وحسم منتخب الإمارات موقفه مبكراً بالفوز في أول مواجهتين للمباراة، فحقق فارس الجناحي وعبدالله العبدالله الفوز على رضا العمراني ومأمون العلمي بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6-1 و6-2، ثم فاز الثنائي عبدالله أهلي وعمر بهروزيان في المباراة الثانية على خليل الطال ومحمد العلمي بمجموعتين دون مقابل 6-2 و6-2.



وانتهت المواجهة الثالثة لصالح المنتخب المغربي بسبب إصابة فهد الجناحي وعدم قدرته على إكمال اللقاء رفقة محمد الجناحي ضد ربيع تشاكي ومحمد رضا فرتات.

وضمن المجموعة نفسها تصدر المنتخب القطري بعد تفوقه على منتخب سلطنة عمان 3-0، وجاء المنتخب المغربي بالمركز الثالث بعد تفوقه على منتخب العراق 3-0.

في المجموعة الثانية، تصدر المنتخب الكويتي الترتيب بتفوقه على البحرين 2-1، وكان المنتخب الكويتي فاز خلال الفترة الصباحية على نظيره السوري 3-0، فيما صعد المنتخب المصري للمركز الثاني بفوزه في مباراتين على المنتخبين الأردني والسوري على التوالي بالنتيجة نفسها 3-0، كما فاز المنتخب البحريني على نظيره السوداني 3-0.

سعود بن ركن: المستقبل مشرق

وصف سعود بن ركن، مدير منتخبنا الوطني، مشوار منتخبنا بالإيجابي بعد بلوغ الدور نصف النهائي، وقال: شرف كبير أن تقام النسخة الأولى في الإمارات، وهذا يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة من أجل تقديم الأفضل، وتوجد العديد من الفوائد الفنية أبرزها الاحتكاك مع عدد كبير من الدول العربية.

وتابع: البادل من أسرع الألعاب انتشاراً في الإمارات، بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل، حيث يحظى اللاعبون والأندية بدعم لا محدود، ما يساعد على بناء جيل واعد في هذه الرياضة.

وتابع: أحد أبرز مكاسب الاهتمام برياضة البادل في الإمارات، هو صعود جيل من الناشئين يحقق نتائج مميزة ويبشر بمستقبل مشرق، فقد تأهل منتخب الناشئين قبل أيام إلى نهائيات كأس العالم المقبلة المقررة في باراغواي نوفمبر المقبل، بعد تجاوزه اليابان والسعودية في التصفيات، لنتأهل في جميع الفئات تحت 14 و16 و18 سنة.

رضا السرغيني: البطولة نقلة كبيرة

عبر رضا السرغيني مدرب المغرب، عن تقديره لجهود إقامة البطولة العربية في الإمارات، وقال إقامة البطولة تشكل نقلة نوعية من أجل الارتقاء بمستويات المنتخبات العربية، واللعبة ناشئة وتحظى بانتشار متزايد في المغرب، ووجود هذا النوع من البطولات من شأنه أن يجعلنا نحظى بفرصة التدريب والاحتكاك بصورة أكبر.

وتابع: إقامة البطولات الدولية في المنطقة العربية، وزيادة الاهتمام بهذه الرياضة خصوصاً عبر بث المنافسات عبر التلفاز على مدار العام، جعل الاهتمام أكبر بها، والمستقبل يبدو واعداً.

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