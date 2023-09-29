انطلاقة قوية بمنافسات «الحقايق» بميدان الذيد بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن

المصدر: الذيد - البيان

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انطلقت صباح اليوم بميدان الذيد منافسات جديدة لشارة ديوان صاحب السمو رئيس الدولة لسباقات الهجن العربية، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وجاءت المنافسات قوية عبر 18 شوطاً لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، لمسافة 3 كيلو مترات، وسط إقبال كبير من ملاك الهجن ومحبي رياضة الهجن.

وحقق «شواهين» لحران محمد عبدالله بن هويدن، لقب الشوط الأول وسجل أفضل توقيت وقدره 4:42:13 دقائق.

وفاز «كفو» لطارش علي المسافري بالشـوط الثاني و«غصايب» لصالح حمد المنصوري، بالشوط الثالث، و«مستحيل» لسهيل مبارك الكتبي، بالشوط الرابع و«عجايب» لمصلح سعيد المنصوري، بالشوط الخامس، و«منحاش» لأحمد سعيد الكتبي، بالشوط السادس و«الحذرة» لـفيصل سلطان راشد الطنيجي، بالشوط السابع، و«وضحة» لعبدالله بن شميل الكتبي، بالشوط الثامن، و«مخوف» لراشد سالم الراشدي، بالشوط التاسع «شديدة» لمحمد غصاب الهاجري، بالشـوط العاشر، و«اليمامة» لعبدالله محمد بن شميل الكتبي، بالشـوط 11، و«مناور» لناصر سالم مردد، بالشـوط 12، و«لحقة» لسالم محمد الزحمي، بالشوط 13، و«مصلب» لسعيد علي الرملي، بالشـوط 14، و«الظبي» لحمدان سالم بن لاحج الكتبي، بالشوط 15، و«الفارس» لـسلطان سيف بن غويث، بالشـوط 16، و«دمعة» لسلطان سيف بن غويث، و«مسكتة» لفائز هلال بن عايش القايدي بالشـوط 17، و«الشهم» لحمد مصبح الكتبي، بالشوط 18.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن شارة ديوان صاحب السمو رئيس الدولة لسباقات الهجن العربية تحظى بمشاركة كبيرة من ملاك ومضمري الهجن من كل أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد منافسات تحمل المتعة والإثارة والقوة.

وقال ستتواصل المنافسات غداً بتحديات سن اللقايا، وتقام تحديات الإيذاع بعد غدٍ.

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