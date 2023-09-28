ميلوش : لاعبو الوصل قادرون على العودة من خورفكان بالنقاط الثلاث

المصدر: دبي-علي شدهان

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وصف الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، مباراة فريقه غداً أمام مضيفه خورفكان في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بأنها من «النوع المختلف»، وقال: خورفكان فريق جيد ويلعب بشكل جماعي، ويقدم مستويات جيدة رغم خسارته.

ودعا ميلوش، لاعبيه إلى ضرورة توخي الحذر في المباراة، واللعب بجدية لحسم اللقاء لمصلحة الوصل.

ولفت ميلوش إلى أن إقامة المباراة على ملعب خورفكان ترفع مستوى صعوبتها على الوصل، مبدياً ثقته العالية في مقدرة فريقه على الحسم، والعودة بالنقاط الثلاث.

وقبل مباراة السبت أمام خورفكان، يقف فريق الوصل في المركز الثالث في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن العين وشباب الأهلي.

وفي الجولات الثلاث من دوري أدنوك للموسم الجاري، حقق الوصل الفوز على فرق الإمارات بهدف دون رد، وعلى الشارقة بثلاثة أهداف لهدف، وعلى بني ياس بثلاثة أهداف لهدفين.

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