الشارقة يحافظ على صدارة الأعلى قيمة تسويقية بالدوري الإماراتي

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قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية لفرق دوري أدنوك للمحترفين، والمقرر بعد غد الخميس، وصلت القيمة السوقية الإجمالية لفرق المسابقة إلى 286.28 مليون يورو .

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات الفرق واللاعبين، حافظ فريق الشارقة على صدارة الفرق الأعلى قيمة بين فرق المسابقة، بقيمة 37.37 مليون يورو، ويليه العين بـ33.63 مليون يورو، ثم الوحدة بـ31.46 مليون يورو، والوصل بـ26.42 مليون يورو، وشباب الأهلي حامل لقب المسابقة بـ25.79 مليون يورو.

وفي المركز السادس، جاء الجزيرة بـ25.13 مليون يورو، ثم النصر بـ23.60 مليون يورو، واتحاد كلباء بـ15.08 مليون يورو، وبني ياس بـ14.60 مليون يورو، وعجمان بـ13.97 مليون يورو، وخورفكان بـ11.85 مليون يورو.

وحل في المركز الـ12 فريق الإمارات بـ11.16 مليون يورو، بزيادة نسبتها 306.4 %، وتلاه فريق البطائح بـ10.42 مليون يورو، وفريق حتا بـ5.81 مليون يورو في المركز الـ14.

وعلى مستوى اللاعبين، جاء باكو ألكاسير المنتقل لصفوف فريق الإمارات في صدارة أعلى لاعبي المسابقة من حيث القيمة السوقية بـ7.5 مليون يورو، وتلاه 6 لاعبين بقيمة سوقية واحدة (6 ملايين يورو)، وهم فابيو ليما (الوصل)، والبوسني ميراليم بيانيتش (الشارقة)، والبرتغالي لوري ميديروس (النصر)، والتوجولي لابا كودجو (العين)، والبرازيلي آلان ماركوس (الوحدة)، وزميله الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

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