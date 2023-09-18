فريق الإمارات للدراجات الهوائية يواصل انتصاراته في إيطاليا وإسبانيا

المصدر: وام

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واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية انتصاراته في الموسم الحالي، وحقق فوزه الـ51 في الموسم عبر الدراج سيورد باكس في سباق "تروفيو ماتيوتي" في إيطاليا.

وقال باكس: "بالطبع أشعر بسعادة غامرة بهذا الفوز. كان انتصاراً مميزا للفريق. أتمنى أن أواصل هذا المستوى وأن أنتقل به إلى السباقات القادمة في إيطاليا".

كما أنهى خوان أيوسو في "فويلتا إسبانيا" السباق بشكل جيد في بيلوتون ليحل في المركز الرابع ويحصل على القميص الأبيض كأفضل متسابق شاب في اليوم الأخير من السباق في مدريد.

وقال أيوسو: "حضرت إلى السباق هذا العام بطموحات كبيرة، وواجهنا فريقاً قوياً جداً، هو جامبو فيزما والذي قدم عرضاً رائعاً. لكن تحسن أداؤنا مقارنة بالعام الماضي، وأشعر أنني ظهرت بمستوى أفضل. سعيد بالقميص الأبيض الذي حصلت عليه تقديراً لمستواي. أشعر بالتميز وأنا أعتلي منصة التتويج هذا العام، وعلينا مواصلة السعي لتحقيق المزيد ولدينا الطموح للمزيد عاماً بعد عام".

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