مبادرة توعوية لـ «نادي المدام» حول مفاهيم الاستدامة

المصدر: الشارقة ف- وام

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أطلق نادي المدام الثقافي الرياضي في إمارة الشارقة مبادرة توعوية لتعزيز مفهوم الاستدامة لدى فئات المجتمع، وتعزيز التوعية بأهمية الاستدامة ودورها في تشكيل جيل جديد واعد ومدرك لأهمية الحافظ على البيئة المحلية، وتشجيع التغييرات السلوكية الإيجابية، وصولاً إلى دعم جهود المشاركة المجتمعية في هذه المبادرة الوطنية المهمة. يأتي ذلك تزامنا مع عام الاستدامة في الإمارات والذي يقام تحت شعار «اليوم للغد».

وأكد سلطان محمد معضد بن هويدن، مدير نادي المدام الثقافي الرياضي، أن المبادرة التوعوية تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعزيز تنمية الموارد والحفاظ على البيئة وترسيخ الاستدامة وبما يحقق للأجيال القادمة أفضل مستقبل، وكذلك رؤية النادي التي تركز على التميز في الأنشطة الثقافية والرياضية، من خلال تعزيز المشاركة والتوعية المجتمعية.

وأشار إلى التكامل في المبادرات التي شملت في المرحلة الأولى أعضاء ومنتسبي النادي، ثم توسعت خارجياً بين فئات المجتمع، لتحقيق مزيد من الوعي المجتمعي والمساهمة الإيجابية في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية ونشر المعارف والمهارات وتشجيع المواطنين والمقيمين على الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الطبيعة وهي جزء من التزام النادي بالتنمية المستدامة.

يذكر أن مبادرات نادي المدام الثقافي الرياضي انطلقت منذ يونيو الماضي، ومستمرة حتى نهاية العام الحالي، حيث استهل النادي مبادراته بإطلاق مبادرة الاقتصاد المستدام، التي تدعم منتسبي النادي من الرياضيين لتعزيز مفاهيم الاستخدام الأمثل للموارد، تلاها مبادرة معرض المستثمر الرياضي الصغير، لعيش تجربة واقعية تعزز مهارات الاستدامة الاقتصادية والرياضية، وجعلها ممارسة يومية في حياتهم ومستقبلهم.

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