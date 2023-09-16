الشارقة بطل كأس اتحاد اليد

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة، اليوم، بكأس الاتحاد عقب فوزه المستحق على مليحة 24 - 16 في المباراة النهائية بصالة الشارقة، وبهذا الفوز يكون الشارقة حصد اللقب الأول بالموسم، وحافظ على اللقب للسنة الرابعة، ولم يجد الشارقة صعوبة في تجاوز فريق مليحة خلال المباراة، والتي شهدت تفوقه لعباً ونتيجة من البداية، وحسم الشوط الأول 14 - 7 ووسع الفارق بفضل الأداء الجماعي والهجوم السريع وخبرات لاعبيه الذين يلعب معظمهم في المنتخب، لتنتهي المباراة بنتيجة 24 - 16.

قاد المباراة تحكيمياً شهاب أحمد وياسر النقبي، وعلى الطاولة ياقوت خاطر ونبيل خميس، وراقبها جمال الشامسي.

وقام نبيل بن عاشور رئيس اتحاد اليد وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بتتويج الشارقة بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق مليحة بالميداليات الفضية، كما تم تكريم حكام المباراة والمراقب الفني.

حضر المباراة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، ومحمد سلطان الخاصوني رئيس نادي مليحة، وناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد اليد، وداود المليح عضو مجلس إدارة الاتحاد.

42

ويٌعد اللقب الجديد رقم 42 في سجل فريق الشارقة ، بعدما حصد درع الدوري العام 17 مرة و10 ألقاب لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، و5 بطولات لكأس السوبر، 5 ألقاب لكأس الإمارات ، و3 كؤوس في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، فيما حصل على كأس الاتحاد 2023 -2024، وكأس السوبر الإماراتي البحريني، وميداليتين برونزيتين في كأس الأندية الآسيوية الأبطال 2019، وبرونزية كأس الخليج 2023.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز