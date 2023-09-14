برشلونة يتحرك مبكراً لشراء صديق لامين يامال

المصدر: البيان

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لن ينتظر نادي برشلونة حتى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدشين مساعيه للتعاقد مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو الإسباني.

وينتهي عقد ويليامز مع ناديه الباسكي في يونيو 2024، وعلى الرغم من رغبة أتلتيك بلباو في تمديد عقد صاحب القميص رقم 11، فإن النادي يدرك بأن النجم بات على رادار برشلونة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن النادي الكتالوني بادر منذ الآن بالتواصل مع فيليكس تاينتا، وكيل أعمال ويليامز.

ويهدف الاتصال بحسب ما أوضحت الصحيفة إلى تأكيد نية برشلونة مبكراً في ضم ابن الـ 21 عاما خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ومما سيصب في صالح ويليامز في حال انتقاله إلى "استاد كامب نو" هو تحليه بعلاقات وثيقة بعددٍ من لاعبي الفريق، فخلال تواجدهم في معسكر المنتخب الإسباني، عقد اللاعب غاني الأصول صداقاتٍ قويةٍ مع لامين يامال، وأليخاندرو بالدي، وجافي.

بل أن ويليامز منح يامال التمريرة الثمينة التي ترجمها إلى هدفه الأول بشعار المنتخب الإسباني الأول، وذلك في مواجهة جورجيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

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