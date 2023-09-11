زلزال المغرب.. فندق رونالدو يستقبل المتضررين (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية أن الفندق الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، الذي يقع بالمغرب، أصبح ملجأ للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد، السبت الماضي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "فإن الفندق الذي يملكه رونالدو بات ملجأ للناجين من زلزال المغرب، حيث توجهوا إلى عدد من المباني الآمنة بحثاً عن مأوى في أعقاب كارثة الزلزال، بما في ذلك فندق رونالدو الذي فتح أبوابه للمتضررين، ووضع صفاته الفاخرة جانباً بهدف مساعدتهم".

ويملك رونالدو مجموعة من الفنادق الخاصة باسم Pestana CR7، بما فيها فندق على مشارف مدينة مراكش المغربية، فئة 4 نجوم.

يذكر أن زلزال ضرب المغرب بقوة 6.8 ريختر في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، أسفر عن آلاف الوفيات والمصابين.

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