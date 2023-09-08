تصفيات أمم إفريقيا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإثيوبي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي ستستضيفها كوت ديفوار بداية العام المقبل.

وكان منتخب مصر ضمن التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما جمع 12 نقطة من الجولات الخمس الأولى، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، أما المنتخب الإثيوبي فيحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وفقد فرصته في التأهل إلى نهائيات "الكان".

وتعتبر مواجهة منتخب مصر ونظيره الإثيوبي بمثابة تحصيل حاصل، إلا أن الفراعنة يرغبون في الثأر من منافسهم، بعد الهزيمة التي تعرضوا لها بالجولة الثانية في إثيوبيا بنتيجة 0/2.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

تقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا اليوم الجمعة 8 سبتمبر على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، ويقود المباراة تحكيمياً الجابوني باتريك مبيامي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا

تنقل مباراة مصر وإثيوبيا عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديداً عبر قناة beIN Sports 6 HD، على أن يعلق عليها المصري علي محمد علي.

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