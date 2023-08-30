«يد الإمارات» في المجموعة الحديدية بالتصفيات الآسيوية

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوقعت القرعة التي أجرتها اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد الإمارات في المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لـ«أولمبياد باريس 2024» المقررة خلال الفترة من 18 وحتى 28 أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، ومتبوعةً بالمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 المقررة مطلع عام 2024.

وتشهد البطولة مشاركة 11 فريقاً تم توزيعها لمجموعتين، ضمت الأولى (الحديدية) إلى جانب الإمارات كلاً من قطر والسعودية وكوريا والصين والهند، بينما ضمت الثانية خمسة فرق وهي البحرين وإيران والكويت واليابان وكازاخستان.

يخوض منتخبنا أولى مبارياته أمام المنتخب الكوري في الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء في 18 أكتوبر، ويلعب عند الثانية ظهراً في اليوم الثاني مع المنتخب الصيني، ومن ثم يلتقي في اليوم الثالث في 21 أكتوبر في الثامنة مساءً مع المنتخب القطري، وبعدها المباراة الرابعة في الرابعة عصر يوم الأحد 22 أكتوبر مع المنتخب السعودي ويختتم مشواره في دوري المجموعات بمباراته الخامسة في الثانية ظهر يوم الثلاثاء 24 أكتوبر مع المنتخب الهندي.

وكان منتخبنا الوطني الذي ضم في قائمته الأولى 26 لاعباً قد خضع لعدد من الحصص التدريبية خلال شهر يونيو تحت قيادة المدرب الجديد الفرنسي دانيلو يرستوفاك، وبمتابعة من فيصل الطواش رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين، وتم تعيين خالد أحمد مساعداً للمدرب.

ومن المقرر أن يعود المدرب مع بداية شهر سبتمبر لمتابعة مباريات بطولة كأس الاتحاد والتي ستنطلق مبارياتها في الخامس من شهر سبتمبر المقبل ولاختيار مجموعة من اللاعبين يمكن ضمها لقائمة المنتخب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز