الحساني والحمادي.. أبطال جيل جديد في الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت مشاركة المنتخب الوطني برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» في بطولة العالم للجوجيتسو للناشئين، جملة من المكاسب الاستراتيجية والتي من أبرزها ظهور عدد من الأبطال الذين يتمتعون بموهبة استثنائية، ونجاحهم في اعتلاء منصة تتويج واحدة من أكبر البطولات العالمية، على الرغم من كون مشاركتهم هي الأولى في هذا الحدث الدولي.

وحقّق اللاعبان الموهوبان هزاع الحساني، وعمار الحمادي، ذهبية بطولة العالم في فئة تحت ( 18 عاماً)، التي أقيمت في العاصمة الكازاخستانية أستانا. وأظهر اللاعبان إلى جانب بقية أبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو مهارات فريدة وتصميماً كبيراً على الفوز، ليحققوا 46 ميدالية ملونة، ويسهموا في محافظة صقور الجوجيتسو على اللقب للعام الرابع على التوالي.

ونجح الحساني في تحقيق الميدالية الذهبية في فئة البنين تحت (18 عاماً) وزن تحت (81 كيلوجراماً) بعد الانتصار على الكرواتي جاكوف ماتيسيتش في النزال النهائي. ويقول الحساني: «نجحت في تحقيق المركز الأول بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها في التدريبات. لم يكن الفوز سهلاً، حيث شاركت في أكثر فئات الوزن تحدياً، ولكنني كنت مصمماً على تحقيق اللقب، ونجحت في تجاوز اللحظات الصعبة وتعقيدات النزال بفضل التوجيهات المستمرة للجهاز الفني».

تأكيد

وأكد الحساني أنه كان يطمح بتحقيق هذا اللقب ويستعد له منذ فترة طويلة، وقال: «بدأت بالتدريبات الجادّة منذ نهاية بطولة العام الماضي في أبوظبي، حيث كنت أتدرب مرتين في اليوم، مع دعم من جميع المدربين».

وبدأ الحساني تدريباته مباشرة بعد عودته من البطولة، استعداداً لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وقال: «تشكل البطولة القادمة تحدياً كبيراً، لكنني على استعداد لمواجهة جميع التحديات التي تنتظرني خلال البطولة».

ونجح الحساني في إكمال دراسته العام الماضي، ما شكّل له حافزاً إضافياً للعودة بعزيمة أقوى للمنافسة. ويطمح في تحقيق إنجاز مميز بالفوز بالمزيد من الميداليات الملونة في الاستحقاقات القادمة.

ودرس الحساني أيضاً في برنامج الجوجيتسو المدرسي التابع لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، والذي يهدف إلى تعزيز انتشار الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين. وفي هذا السياق، قال الحساني: «يتمثل هدفي في تحقيق سمعة مميزة في هذه الرياضة والحصول على الحزام الأسود والمشاركة في البطولات العالمية. بدأت قصتي مع الجوجيتسو منذ أيام المدرسة، لأنضم بعدها إلى نادي العين للجوجيتسو، والذي ساعدني في بدء رحلتي وتحقيق الانتصارات».

بدوره قال عمار الحمادي، الذي نافس في فئة تحت (18 عاماً) وحقّق الذهبية بعد انتصاره في النزال النهائي لوزن (50 كيلوجراماً) على الأوزبكي سوليجون تيميروف: «تحقيق هذا الإنجاز الرفيع بصحبة المنتخب الوطني شرف كبير، ويضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، لا سيمّا أن تحقيق الألقاب مهمة صعبة، لكن الحفاظ عليها مهمة أصعب».

وأضاف: «محظوظون لأننا نعيش في ظل قيادة رشيدة حريصة على توفير كل عوامل تألق وتميز اللاعبين في الرياضة وفي جميع المجالات الأخرى، ولا بد من الإشادة بدور وجهود الاتحاد الذي يوفر لنا بيئة جاذبة للمواهب ومنتجة للأبطال عبر إتاحتها لأفضل المرافق التدريبية والأجهزة الفنية، والمعسكرات الداخلية والخارجية التي تجعلنا دائماً على أهبة الجاهزية والاستعداد لإسعاد الوطن بإنجازاتنا».

ويستعد الحمادي بقوة للمشاركة في البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو خلال الأيام المقبلة، كما أنه يطمح في تحقيق إنجاز فريد في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بشهر نوفمبر المقبل.

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