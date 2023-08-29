تعرض للكم في جميع أنحاء جسده.. لاسيليس قائد نيوكاسل ينجو من الموت (فيديو)

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تورط قائد فريق نيوكاسل يونايتد جمال لاسيليس في شجار الأسبوع الماضي، على طريق ويستجيت بمدينة نيوكاسل بسبب شقيقه، الأمر الذي استلزم استدعاء شرطة نورثمبريا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن جمال لاسيليس عاد إلى تينيسايد بعد هزيمة فريقه نيوكاسل أمام مانشستر سيتي 0/1 بالدوري الإنجليزي، وخرج مع شقيقه الأصغر وصديق للسهر بإحدى الأماكن، استغلالاً لحصول فريقه على إجازة لمدة يومين.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية، بأن لاسيليس كان في ملهى ليلي، وقيل له إن هناك بعض الرجال في الخارج يعتدون على شقيقه البالغ من العمر 19 عامًا، فأسرع لإنقاذه من يديهم، وأُلقيت زجاجة تجاه رأسه لكنها أخطأته بصعوبة.

وقالت الصحيفة أن عصابة مكونة من 6 إلى 8 أفراد، اعتدت على لاسيليس وتعرض للكم في جميع أنحاء جسده، وهددوه بإطلاق النار عليه وشقيقه.

وظهر جمال لاسيليس، في فيديو متداول يحاول التنفس بعدما تعرضه للضرب والركل، ولم تقم الشرطة الإنجليزية بأي اعتقالات حتى الآن، حيث هربت العصابة قبل حضور رجال الأمن.

وفي نفس الشأن، وصل إلى مسؤولي نيوكاسل تفاصيل الواقعة، وأكدوا إنهم سيتعاملون مع الأمر داخلياً.

ولم يشارك لاسيليس في مباراة نيوكاسل الأخيرة ضد ليفربول التي انتهت لصالح الريدز 1/2، حيث تواجد على مقاعد البدلاء.

تعرض للكم في جميع أنحاء جسده.. لاسيليس قائد #نيوكاسل ينجو من الموت#البيان_الرياضيhttps://t.co/X9sLBwNlu1pic.twitter.com/5uZKt1QiTi

— البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 29, 2023

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