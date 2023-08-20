ميسي أكثر لاعب تحقيقاً للبطولات في تاريخ كرة القدم

المصدر: البيان

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أكدت شبكة أوبتا العالمية للإحصاء، إن ليونيل ميسي أصبح أكثر لاعب حقق بطولات في تاريخ كرة القدم بواقع 44 بطولة، بعد التتويج مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي ببطولة كأس الرابطتين.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي لكرة القدم، ليكلل انطلاقته الناجحة مع إنتر ميامي بالفوز باللقب الأول للنادي بعد التفوق بركلات الترجيح على مضيفه ناشفيل 10-9 في النهائي، فجر اليوم الأحد.

وسجل ميسي في كل المباريات السبع لفريقه بالبطولة بعد انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما حقق ميسي لقب أفضل لاعب في البطولة، بالإضافة إلى جائزة الهداف.

وتُقام بطولة كأس الدوريات بين أندية الدوريين الأمريكي للمحترفين والمكسيكي، وإحصائيا، بات إنتر ميامي أول فريق أمريكي يفوز باللقب؛ بعدما تُوج كروز آزول وليون المكسيكيَين بأول نسختين في تاريخ البطولة، التي انطلقت عام 2019.

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